Vent de fraîcheur sur le All-Star Game

Le passage en 2020 est synonyme de changement en NBA : le prochain All-Star Game, qui se tiendra le 16 février à Chicago, en est la preuve.

Un vent de fraîcheur avait déjà soufflé lors de l’annonce des titulaires, avec trois « nouveaux » dans les deux cinq (Luka Doncic, Trae Young et Pascal Siakam). Depuis, la NBA a annoncé un gros changement de format pour le match des étoiles, puis la cuvée de remplaçants 2020 qui elle aussi comprend un paquet de nouvelles têtes : Jayson Tatum, Bam Adebayo et Domantas Sabonis à l’Est, Donovan Mitchell, Rudy Gobert et Brandon Ingram à l’Ouest. Soit au total neuf « rookies » : une première depuis 2010.

Parmi eux, trois ont moins de 21 ans – Jayson Tatum, Luka Doncic et Trae Young – et ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça non plus : depuis Antoine Walker, Kevin Garnett, Tim Duncan et Kobe Bryant en 1998.

C’est d’ailleurs la première fois depuis 1997, juste avant Tim Duncan, que les Spurs n’ont aucun représentant, le Thunder prenant le relais pour la plus longue série avec 11 années consécutives grâce à Chris Paul, dont c’est la 11e sélection. Kyle Lowry en est à six de suite, égalant Vince Carter et Chris Bosh à Toronto.

On notera aussi la présence de huit joueurs non-américains : Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid, Ben Simmons, Domantas Sabonis, Luka Doncic, Nikola Jokic et Rudy Gobert. Tout simplement un record.

EFFECTIFS DU ALL-STAR GAME 2020

CONFÉRENCE EST

TITULAIRES : Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid

REMPLAÇANTS : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Domantas Sabonis

CONFÉRENCE OUEST

TITULAIRES : James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis

REMPLAÇANTS : Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook, Chris Paul