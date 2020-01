All-Star Game 2020 : LeBron James et Giannis Antetokounmpo encore capitaines

On prend les mêmes et on recommence ! A nouveau, ce sont Giannis Antetokounmpo, pour l’Est, et LeBron James pour l’Ouest qui ont été désignés pour être les capitaines du All-Star Game 2020, qui aura lieu à Chicago le 16 février prochain. Les ailiers vedettes des deux meilleures équipes de la NBA ont dominé les votes mais jusqu’au bout, LeBron aura été sous le menace de Luka Doncic 6 275 459 votes, contre 6 111 735 pour le Slovène. Le vote du public compte pour 50%, suivi à égalité par les votes des médias (25%) et des joueurs (25%)

Le prodige des Mavericks décroche donc aussi son sésame pour le All-Star Game, et il sera accompagné, à l’Ouest, de James Harden, Kawhi Leonard et Anthony Davis. On notera que c’est la 16e sélection de LeBron James, qui fait mieux que Tim Duncan et Kevin Garnett, et il se rapproche de Kareem Abdul-Jabbar (19) et Kobe Bryant (18).

A l’Est, Giannis Antetokounmpo est désigné en compagnie de deux Camerounaix : Pascal Siakam et Joel Embiid ! A l’arrière, Kemba Walker sera épaulé de Trae Young, All-Star dès sa deuxième année comme Doncic.

Désormais, c’est aux coaches de voter pour les sept remplaçants, puis ce sera aux deux capitaines de composer leurs effectifs. « Ce serait incroyable d’être choisi par LeBron » a réagi Luka Doncic. « Tout le monde sait ce que LeBron représente pour moi. C’est serait unique pour moi. Je me levais à 3 ou 4 heures du matin pour regarder le All-Star Game, et aujourd’hui, j’y suis. Je n’aurais jamais imagine cela, et c’est un rêve qui revient réalité. »