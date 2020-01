All-Star Game 2020 : Rudy Gobert décroche sa première étoile !

On n’était pas loin du sans-faute. Alors qu’on connaissait depuis une semaine les titulaires du All-Star Game qui aura lieu à Chicago le 16 février prochain, la NBA vient de dévoiler le nom des 14 remplaçants choisis par les coachs.

Et qui accompagne les deux capitaines, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, ainsi que les huit autres titulaires (Trae Young, Kemba Walker, Pascal Siakam, Joel Embiid, James Harden, Luka Doncic, Kawhi Leonard et Anthony Davis) ? Eh bien notamment Rudy Gobert, sélectionné pour la première fois de sa carrière parmi les étoiles !

Pour le reste, on est assez proche de nos prédictions, avec simplement Jayson Tatum à la place de Jaylen Brown à l’Est, et Russell Westbrook à la place de Devin Booker à l’Ouest.

On rappelle que le 6 février prochain, les deux capitaines choisiront leur équipe, en sélectionnant un joueur à tour de rôle, d’abord parmi les 8 titulaires restants puis parmi les 14 remplaçants.

EFFECTIFS DU ALL-STAR GAME 2020

CONFÉRENCE EST

TITULAIRES : Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid

REMPLAÇANTS : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Domantas Sabonis

CONFÉRENCE OUEST

TITULAIRES : James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis

REMPLAÇANTS : Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook, Chris Paul