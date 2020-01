All-Star Game 2020 : nos pronostics pour les remplaçants

On connait depuis cette nuit les titulaires du All-Star Game 2020, qui aura lieu le 16 février prochain à Chicago. À l’Est, Giannis Antetokounmpo reste capitaine, et il est accompagné de Trae Young, Kemba Walker, Pascal Siakam et Joel Embiid. À l’Ouest, LeBron James a également conservé sa place de capitaine, et il est de son côté accompagné de James Harden, Luka Doncic, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Des groupes qui vont évoluer.

En effet, le 6 février prochain, les deux capitaines choisiront leur équipe, en sélectionnant un joueur à tour de rôle, d’abord parmi les titulaires puis parmi les 14 remplaçants, choisis par les coachs et annoncés le 30 janvier.

Comme chaque année, le choix des titulaires pour le All-Star Game a fait réagir, et celui des remplaçants sera également très commenté. Voici en tout cas la sélection de Basket USA, en attendant vos votes.

CONFÉRENCE OUEST

Cinq majeur : James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis

Pronos : Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Damian Lillard, Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell

Pourquoi ? Malgré un début de saison diesel, Nikola Jokic est une évidence tant il est au cœur de la réussite des Nuggets, surtout avec toutes les blessures connues par les autres titulaires de Denver. La discussion commence ensuite, avec deux joueurs du Jazz qui nous semblent méritants : Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

On voyait déjà le Français parmi les étoiles l’an passé mais avec son équipe à la 2e place de l’Ouest et étant donné son influence défensive, difficile pour les coachs de lui préférer cette fois un joueur comme Karl-Anthony Towns, qui a manqué beaucoup de matchs, ou LaMarcus Aldridge, les Spurs ayant un bilan négatif.

Pour le reste, on va plutôt piocher à l’extérieur, avec notamment Chris Paul, leader d’un surprenant Thunder. Il reste alors trois places, et si Russell Westbrook ou DeMar DeRozan montent en puissance, l’émergence de Brandon Ingram est trop nette à nos yeux. Certes, le bilan des Pelicans n’est pas fameux mais l’équipe a toujours l’espoir d’accrocher la 8e place à l’Ouest, tout comme les Suns de Devin Booker.

L’arrière des Suns n’a pas grand-chose à se reprocher cette saison, et c’est aussi le cas de Damian Lillard, qui fait ce qu’il peut pour maintenir le navire des Blazers à flot malgré les blessures et les turbulences.

CONFÉRENCE EST

Cinq majeur : Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid

Pronos : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo, Ben Simmons, Domantas Sabonis, Khris Middleton, Jaylen Brown

Pourquoi ? Avec la 2e place à l’Est de Miami, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont des choix évidents à nos yeux, les deux hommes étant à la base de la réussite du Heat, des deux côtés du terrain.

Même s’il a manqué 11 matchs et que son adresse au tir est suspecte, Kyle Lowry mérite sa sixième étoile consécutive. Le meneur est un vrai bulldog, qui donne le ton en défense pour les Raptors avec une agressivité qui porte tout le groupe. C’est un peu le rôle d’Eric Bledsoe à Milwaukee, mais le principal lieutenant de Giannis Antetokounmpo reste Khris Middleton, toujours très propre et plus à l’aise que l’an passé.

Philadelphie tousse cette saison mais, en l’absence de Joel Embiid, on peut voir toute l’influence de Ben Simmons. La question de la compatibilité entre les deux Sixers se pose de plus en plus, mais l’Australien a un talent et une polyvalence rares, notamment en défense, et il pèse sur les rencontres, même sans shoot à 3-points…

Élément essentiel des Pacers, Domantas Sabonis rejoint cette liste. Son talent offensif, sa vision du jeu, sa présence sous le cercle sont des éléments précieux pour les Pacers, surtout avec les petites absences de Malcolm Brogdon et l’attente du retour de Victor Oladipo. Enfin, la dernière place de l’Est fut celle qui a soulevé le plus de questions. En terme de talent, c’est Bradley Beal ou Jayson Tatum qui pourraient la récupérer.

Malcolm Brogdon, en perte de vitesse ces derniers temps, la faute notamment aux blessures, reste une option, mais on opte finalement pour Jaylen Brown, plus adroit que son compère Jayson Tatum et dont l’influence dans le jeu de Boston est indéniable, des deux côtés du terrain. Plus confiant, sans doute libéré par le départ de Kyrie Irving et une redistribution des rôles qui lui offre plus de responsabilités, l’ailier complète donc notre liste.