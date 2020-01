De’Aaron Fox conclut avec une soirée record le meilleur mois de sa carrière

Touché la cheville en novembre et décembre puis irrégulier lors des premiers matches de son retour en fin d’année 2019, De’Aaron Fox a retrouvé toutes ses sensations en janvier puisqu’il y compile 22.8 points, 7.6 passes et 4.6 rebonds de moyenne. C’est tout simplement le meilleur mois de sa carrière.

Pour le conclure de la plus belle des manières, il est venu coller 34 points à 14/24 au shoot aux Clippers, à Los Angeles. Nouveau record en carrière pour le meneur des Kings. « Je voulais simplement être agressif », a réagi De’Aaron Fox. « Je sais que souvent, en début de match, je ne joue pas au niveau avec lequel je termine les rencontres. Donc là je voulais frapper le premier et ne pas prendre le premier coup. Si je suis agressif, je vais trouver mes positions et soit je pourrais marquer, soit je pourrais passer. »

Le joueur de Sacramento a montré beaucoup de maîtrise technique face à Patrick Beverley.

Il a alterné les pénétrations avec sa vitesse, des tirs à mi-distance et des paniers primés, tout en finissant avec 8 passes, 4 interceptions et 2 contres. « Il a pris le contrôle du match et on va avoir besoin de lui, qu’il fasse encore plus », annonce Cory Joseph. « Il est un problème pour les adversaires, avec ses pénétrations, car il peut finir les actions près du cercle. Il nous a trouvé quand les Clippers lui ont fermé les portes. »

Il va maintenant falloir capitaliser sur ce mois de janvier pour finir au mieux la saison. De’Aaron Fox aurait-il, à tout juste 22 ans et après plus de 180 matches joués, trouvé son équilibre ?

« Offensivement et défensivement, je l’ai trouvé très concentré », souligne Luke Walton. « Un des défis pour les jeunes joueurs, c’est d’être constant, de pouvoir être bon tous les soirs. On en parle depuis le début de saison : qu’il devienne un leader, le joueur qui donne le ton. »