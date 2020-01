[Programme de la nuit] Un Boston – Golden State sous le signe de l’émotion

Les Celtics jouent devant leur public pour la première fois depuis le décès de Kobe Bryant, et la direction a prévu un hommage marqué à l’ancien « ennemi » de la franchise avant la rencontre face aux Warriors. Sur le plan sportif, la partie la plus intéressante oppose les Nuggets au Jazz puisque les deux formations possèdent le même bilan : 32v – 15d. Le vainqueur sera seul 3e, et même peut-être 2e si les Clippers s’inclinent à domicile face aux Kings.

A l’Est, les Sixers se rendent à Atlanta pendant que les Wizards reçoivent les Hornets. Une petite soirée avant le retour des Lakers sur les parquets prévu vendredi face aux Blazers.