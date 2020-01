Kobe Bryant, un précurseur pour les chaussures

Il peut sembler étrange, voire déplacé, de parler chiffon ou chaussures en un jour de deuil. Une paire de baskets n’est pas grand chose face à la douleur des familles. Un accessoire dérisoire. Mais pour beaucoup de basketteurs, et beaucoup d’autres en-dehors des parquets, Kobe Bryant est aussi une figure emblématique du monde des sneakers. C’est aussi lui rendre hommage de dire à quel point il a marqué la vie des joueurs et collectionneurs.

De l’Audi TT à l’Aston Martin

Au commencement, il y avait adidas. Et des chaussures pas comme les autres, à l’image du joueur. On aime ou on déteste. Les formes folles des modèles Feet you wear d’abord, puis la Kobe 1, ou plutôt The Kobe, son nom officiel. Un exercice en fluidité imaginé à partir de l’Audi TT. La Kobe 2 est encore plus extrême et elle traîne une réputation de rigidité terrible. On aime ou on déteste, toujours.

La Kobe 3 ? Elle ne verra jamais le jour. Séparation d’un commun accord. Et il faudra quelques années pour revoir une chaussure au nom de la star des Lakers.

Bryant revient sur le devant de la scène sneakers en 2008, en devenant le visage de l’Hyperdunk, qu’il emmène vers la médaille d’or à Pekin. Pour la promotion, avec son pote Ronny Turiaf en spectateur, il saute au-dessus d’une Aston Martin. Le revoilà, et cela ne s’arrêtera plus.

Toujours à la pointe

2008-2009 est un tournant. Les trois premiers modèles signatures de Kobe chez Nike n’ont pas vraiment marqué leur époque. Mais la Kobe 4 renverse tout sur son passage. Plus basse, elle change les habitudes. Les spots humoristiques sur les chevilles cassées cartonnent.

La Kobe 5 enfonce le clou, avec une coupe toujours plus basse et des performances qui ravissent les joueurs. Depuis, la chaussure basse est devenue la norme, et des dizaines de joueurs portent les modèles du Black Mamba.

Au fil des années, les modèles de la ligne Kobe deviennent ceux qui donnent le ton chez Nike. Le Flyknit, les configurations Zoom Air, les semelles interchangeables… Chaque sortie est un petit événement, et certains modèles établissent des nouveaux standards de performance, à l’image de la superbe Kobe XI, modèle d’une pureté et d’une efficacité redoutable, la dernière chaussure portée par le joueur en match officiel.

Preuve de l’importance des modèles Kobe dans la culture sneakers, les rééditions qui sortent ces derniers mois s’arrachent à grande vitesse. Comme Michael Jordan, son nom est désormais accolé à des coloris mythiques. « Draft Day », « Chaos », « Del Sol« …

Une free agency de légende

Entre adidas et Nike, avec l’ombre de son procès pour viol, Bryant s’est retrouvé sans équipementier. C’était en 2002 et 2003, une période dorée pour les passionnés de chaussures : la free agency sneakers de Kobe.

Pendant ces quelques mois, Bryant a tout porté, ou presque. Jordan, Converse, Reebok, Nike… Tous les modèles mythiques ont eu droit à leur coloris Lakers. La liste est dingue : Air Force 1, Air Jordan 6, Air Jordan 17, Reebok Question, Answer IV, Converse Weapon, Air Jordan 12, Air Jordan 3, Air Jordan 11… Un véritable défilé qui a cimenté son image d’icône de la « sneakers ».

Certaines de ces paires sont ressorties dans des éditions limitées, évidemment écoulées à des vitesses et des prix ahurissants.

Oui, cela semble insignifiant face à la tragédie. Mais Kobe Bryant restera aussi dans les mémoires pour tout ce qu’il a apporté à la culture sneakers, et les passionnés contribueront à faire vivre ces souvenirs pendant longtemps encore.