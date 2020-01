Jimmy Butler absent des titulaires All-Star ? Une « blague » pour Erik Spoelstra

Sauf cataclysme, Jimmy Butler devrait recevoir d’ici quelques jours sa cinquième invitation en carrière pour le match des étoiles. Le joueur du Heat va récupérer une place de remplaçant à défaut d’avoir intégré les titulaires sélectionnés et annoncés plus tôt dans la semaine. Un pilule qui est mal passée pour son coach, Erik Spoelstra, selon qui la logique de postes n’a plus lieu d’être.

« Je trouve ridicule qu’on reste dans sur ces positions si vieillottes, juge-t-il. Qui peut dire à quel poste Jimmy évolue ? Est-ce important ? Je le fais jouer au poste 2 dans mon cinq départ. Donc j’ai Kendrick Nunn, Jimmy Butler, Duncan Robinson, puis Bam [Adebayo] et Meyers [Leonard]. Mais je pourrais inverser n’importe lequel de ces gars. La plupart du temps, il est notre meneur de jeu. Devrait-il être au All-Star game en tant que meneur de jeu ? Je ne sais pas. »

Butler aurait-il été désigné titulaire s’il avait été rangé dans la catégorie « guards » plutôt que « frontcourt », barrant ainsi Trae Young par exemple ? Rien n’est moins sûr avec ce triple vote du public (Young faisait jeu égal avec Butler à ce niveau), des médias et des joueurs.

« Ce sont de vieux principes qu’on a mis de côté il y a quelques années quand on a commencé à parler de la fin de cette logique de poste, poursuit le technicien floridien. Mais dans tous les cas, peu importe comment on voit les choses sur cette question, Jimmy Butler devrait être titulaire au All-Star Game. C’est une blague qu’il ne le soit pas. J’espère que ça va permettre de changer les choses à l’avenir. »

Sortir de la logique des postes

Son discours tend à rappeler que son joueur est le leader de la deuxième meilleure formation de la conférence Est. Et qu’il réalise la saison la plus complète de sa carrière. Son homologue des Clippers, Doc Rivers, s’est dit « surpris » par l’absence de Butler, « surtout si on regarde leur bilan ».

Pour lui aussi, la logique des postes est largement remise en cause dans la NBA moderne : « Je vais considérer Ivica Zubac comme un pivot, mais au-delà de ça, il n’y a pas de poste et c’est comme ça que le jeu devrait évoluer de toute façon. Postes 4, 3, 2, 1, parlons simplement de joueurs. Je ne parle plus d’arrière ou d’ailier fort. On les met simplement à certains endroits. Plus on obtient de joueurs multitâches, meilleure est l’équipe. Je pense que c’est un bon signe pour la ligue. »

Le système de désignation actuel repose également sur la diversité d’acteurs impliqués dans le vote. Rivers appelle à ce que les joueurs ne puissent plus y avoir accès, estimant qu’ils auraient tendance à voter selon des affinités. Là où Spoelstra a vu une forme de respect dans la 4e place de Bam Adebayo au niveau des votes des joueurs.

« Ça compte, mais il a intérêt d’être dans le vote des coaches avec l’année qu’il fait. Je pense que les coaches vont respecter et reconnaître son impact et sa saison. C’est une année All-Star à tous les niveaux et Jimmy devrait être titulaire dans cette histoire. »