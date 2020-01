Dwyane Wade, retraité hyperactif

Ce n’est sans doute pas une coïncidence. En compagnie de Candace Parker et de Shaquille O’Neal, Dwyane Wade va faire ses débuts sur les plateaux de télévision, mardi, à l’occasion de la nouvelle émission « NBA on TNT Tuesday Night ». Et ce soir-là, les Celtics se déplacent… à Miami. Là où l’arrière a écrit les plus grandes pages de sa carrière.

Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour l’ancien joueur reconverti en consultant. Lui qui, en avril dernier, n’était pas encore certain de savoir de quoi serait faite sa retraite se dit aujourd’hui hyper enthousiaste de démarrer cette aventure : « Je ne sais pas à quel point je vais être bon, ou l’inverse… Mais je suis excité d’y aller pour parler du jeu et apporter cette perspective que je suis encore certain d’avoir. »

Dwyane Wade rapporte qu’il était important pour lui de ne pas se contenter de ces interventions télévisuelles du mardi. Il prévoit en effet des collaborations avec Bleacher Report ainsi qu’avec WarnerMedia, en lien avec sa propre société de production pour des programmes de divertissement (sport, lifestyle…). « Je voulais quelque chose de plus gros, » justifie le jeune retraité. « Je suis ravi de proposer au monde du contenu auquel, je l’espère, les gens pourront s’identifier et qu’ils pourront apprécier. »

Le 23 février prochain, à l’issue des trois jours de célébrations prévus autour de Dwyane Wade, ESPN diffusera le documentaire consacré à sa dernière saison dans la ligue. Il est également le producteur de « Legacy », une série documentaire sur les enfants d’athlètes célèbres. Dwyane Wade n’en reste pas moins actif sur le volet mode, avec sa propre marque de chaussettes « PKWY », son association avec la marque Li-Ning pour les chaussures…

Bref, les activités ne manquent pas. À 38 ans, il se voit bien occupé jusqu’à ses 50 ans.

« Je sais que pour les 13 prochaines années, j’aurais la tête dedans. On refera le point après ça. Je vais continuer de croquer la vie, je ne vais pas m’arrêter » conclut-il ainsi.