Malgré le bilan de son équipe, Bradley Beal pense toujours aux playoffs

Une victoire et les espoirs renaissent. Après trois défaites de suite, les Wizards ont retrouvé le succès face aux Pistons, une équipe qui ne compte qu’une poignée de succès de plus. Le bilan de Washington (14 victoires pour 28 défaites) reste ainsi très modeste mais pas si catastrophique au regard de la course à la 8e place. Actuels détenteurs de ce dernier spot, les Nets ne comptent en effet que quatre victoires d’avance sur les Wizards.

L’optique des playoffs est-elle toujours ainsi d’actualité chez eux ? « C’est l’objectif, chaque jour chez nous. En particulier pour moi qui le garde dans un coin de ma tête », assure par exemple Bradley Beal, auteur de 29 points face aux Pistons.

Avec un John Wall sur la touche pour quasiment toute la saison et un recrutement estival particulièrement peu ambitieux, cet objectif playoffs des Wizards s’annonçait bien utopique à l’entame de la saison. Mais avec ce surprenant phénomène d’une ligue coupée en deux, les dernières places en playoffs restent encore accessibles à quasiment tout le monde.

« Je regarde les matches, je regarde les classements et tout le reste, » ne cache pas Scott Brooks. « On n’en parle pas (des playoffs). Si cela rentre en jeu, on verra. Les bilans des équipes à la septième et huitième place ne sont pas géniaux. »

Certes, mais les Wizards vont tout de même devoir cravacher. Ces dernières saisons, il a toujours fallu atteindre au moins au seuil symbolique des 41 victoires, et donc du bilan équilibré, pour se qualifier. La dernière équipe 8e à l’Est à n’y être pas parvenue sont les Nets en 2015 avec 38 victoires, bien partis pour en faire de même cette année.

Or, en gardant ce rythme de 33% de victoire, les Wizards termineraient leur saison actuelle avec seulement 27 succès. S’ils voulaient retrouver un bilan équilibré, il leur faudrait remporter 27 de leurs 40 derniers matches… « On doit se renforcer et essayer de gagner quelques matches avant la coupure du All-Star Week-End parce que c’est généralement le moment où les autres lèvent un peu le pied, » souligne Bradley Beal. « On doit en tirer profit, tirer profit de notre calendrier, prendre soin de nos corps et être ensemble. »

« On veut simplement jouer et finir la seconde moitié de la saison en jouant mieux », termine Scott Brooks.