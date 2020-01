Washington – Detroit : Ian Mahinmi comme dans un rêve

La soirée est prometteuse : Wizards et Pistons sont très adroits et donnent d’entrée un bon rythme au marathon que va vivre la NBA. Avec des Wizards emmenés par Ian Mahinmi et ses 7 points rapides, autant que Derrick Rose en face, qui tient la baraque pour une équipe de Detroit qui manque de sérieux dans ses transmissions de balle.

Bradley Beal sort de sa boîte et enchaîne les paniers pour atteindre les 10 unités – dont la première grosse action de la soirée, un crossover sur Andre Drummond – mais Derrick Rose profite au mieux de son avantage sur Isaiah Thomas et Detroit prend la tête. Les deux entraîneurs lancent leurs remplaçants alors que Drummond part faire un tour au vestiaire, et ce sont les visiteurs qui sont plus tranchants, et basculent en tête malgré un 3-points à la sirène de Troy Brown Jr (35-30). Il y aura du spectacle ce soir !

Des remplaçants qui parviennent tranquillement à maintenir l’écart en faveur de Detroit, jusqu’au retour de leurs titulaires : dépassés par leurs homologues, ils voient leur avance fondre et finalement disparaître complètement, avec un Ian Mahinmi toujours aussi tranchant (12 points) mais gêné par les fautes. Sekou Doumbouya n’a pas eu beaucoup d’occasions et se contente donc de quatre points à la pause (60-58).

Ian Mahinmi impitoyable avec des Pistons peu inspirés

Andre Drummond se défoule à son retour sur le parquet et il faut bien ça à des Pistons complètement apathiques. Dwane Casey les rappelle à l’ordre, mais la réaction n’est pas flagrante et ce sont les pertes de balles de Washington qui leur permettent de rester dans le match. Ce sera peut-être mieux avec les remplaçants… ou pas : la franchise du Michigan passe les quatre dernières minutes du troisième sans marquer un panier dans le jeu. Mais les locaux n’en ont mis que trois dans les cinq dernières minutes : il n’y a que deux points d’écart entre les deux formations (83-81).

À peine de retour sur le parquet, Ian Mahinmi marque un 3-points sans hésitation, et son panier sous le cercle quelques instants plus tard oblige Dwane Casey à prendre un temps-mort : le Français en est à 19 points, Washington à +6. Rebelotte deux minutes plus tard avec un dunk. Les Pistons n’ont aucune solution et Derrick Rose se fait contrer avec autorité par le pivot quand il essaie d’accélérer. Washington prend 10 points d’avance à trois minutes de la fin, avec un Ian Mahinmi qui réussit à 33 ans peut-être le deuxième meilleur match de sa carrière, trois semaines après le premier : 21 points à 9/10 aux tirs, 6 rebonds, 3 contres et 2 interceptions.

Detroit revient à -4 à 45 secondes la fin mais Bradley Beal – 29 points ce soir – clôt les débats : la première victoire de la soirée est pour Washington, où Martin Luther King avait prononcé son célèbre discours « I Have A Dream ».