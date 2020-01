À l’Ouest et à l’Est, la NBA se coupe en deux

On approche doucement de la moitié de la saison et la carte de la campagne se met tranquillement en place.

Une des principales observations, à la vue du classement actuel, c’est bien que les cartes ont été redistribuées après la dernière free agency et les multiples blessures qui ont touché les stars de la NBA. Voir les Warriors de Stephen Curry à la dernière place de la conférence Ouest est en effet toujours aussi bizarre…

Un Top 7 à l’Ouest et un Top 6 à l’Est

Mais on voit aussi qu’il y a toujours un gros écart entre les (très) bonnes équipes, et le reste de la ligue. À l’Ouest, le Top 7 est quasiment acté, alors que tout le monde peut encore jouer la 8e place, puisqu’il n’y a que trois victoires d’écart entre San Antonio, Memphis, Portland, Minnesota, Phoenix, Sacramento et La Nouvelle-Orléans. Même Golden State, qui n’a gagné que 9 de ses 37 sorties, peut encore espérer revenir à la faveur d’une bonne série.

L’an passé, à la même date, l’Ouest comptait 14 équipes sur 15 avec 45% de victoires et plus, et il n’y avait que cinq succès d’écart entre le 5e (OKC) et le 14e (New Orleans).

À l’Est, cette saison, il y a aussi un grand écart avec un Top 6 clair, qui dépasse les 61% de victoires, tandis que derrière, les 7e et 8e places sont encore accessibles à un paquet d’équipes. La saison passée, à la même date, il n’y avait que trois victoires d’écart entre le 6e (Miami) et le 11e (Washington).

Pour visualiser cette NBA à deux vitesses, on a repris le principe du classement en relief, des Cahiers du Football, en fonction du pourcentage de victoires.

Milwaukee loin devant

Ces « deux NBA » se retrouvent lorsqu’on situe les équipes par rapport à leurs efficacités offensive et défensive. La moyenne pour les deux données est de 108.7 points (marqués ou encaissés) par 100 possessions. On peut donc tracer une « diagonale de l’équilibre ». À droite, les équipes avec un « Net Rating » positif, celles qui inscrivent plus de points qu’elles n’en encaissent sur 100 possessions. À gauche, les équipes avec un « Net Rating » négatif.

Logiquement, on retrouve le Top 7 de l’Ouest et le Top 6 de l’Est à droite de la diagonale, et on peut situer le profil des différentes formations. Ainsi que l’écart des Bucks avec le reste de la ligue…