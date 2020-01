Les Pacers d’un grand Domantas Sabonis font craquer les Nuggets dans le « money time »

Le trio Millsap-Murray-Harris toujours à l’infirmerie, les Nuggets jouent plus que d’habitude sur Nikola Jokic. Comme les Pacers ne sont pas réveillés, avec un 1 sur 10 aux tirs, Denver prend les commandes mais ça reste fragile : 8-3 après six minutes. C’est Will Barton, toujours aussi efficace sur jeu de transition, qui épaule Jokic, et Denver termine le quart-temps avec une petite avance (21-15).

Le duel Jokic-Sabonis sous les panneaux

La bonne nouvelle, c’est que le niveau de jeu augmente. Les remplaçants sont bien plus adroits et Doug McDermott et Justin Holiday se lâchent en attaque, tandis que Mason Plumlee s’envole pour le alley oop. Le match s’est équilibré, et c’est Domantas Sabonis qui prend le jeu à son compte. Il fait du Jokic tout simplement en distribuant le jeu, et en alternant jeu intérieur – jeu extérieur. Les Pacers reviennent à -2 après son bon décalage pour Myles Turner à 3-points (37-35).

Côté Denver, Jokic tient la baraque, et c’est en force qu’il s’en va dunker (41-37). Tous les ballons passent par lui, et son agressivité fait la différence. Et lorsqu’un mur de bras se dresse devant lui, il fait la passe dans le dos pour Torrey Craig qui marque avec la faute. A la pause, Denver garde ses six points d’avance (50-44).

Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Jokic tient son équipe à bout de bras, et il doit répondre à Sabonis, mais aussi T.J. Warren toujours aussi fort dans le jeu à mi-distance. Les Nuggets cherchent du soutien, et c’est encore Craig, à 3-points, qui soulage l’équipe (61-54). Le duel entre Jokic et Sabonis atteint des sommets. Le Serbe est dans tous les bons coups, et il joue des coudes pour marquer en lay up ou attirer la prise à deux pour mieux servir Monte Morris dans un mouchoir de poche ou P.J. Dozier. Les Nuggets tiennent le bon bout et ils dépassent même la barre des 10 points d’avance grâce à Jerami Grant (77-66).

McDermott en facteur X

Comme en deuxième quart-temps, le banc des Pacers relance la machine, et c’est à nouveau Doug McDermott qui fait mouche de loin. Le shooteur maison fait très mal aux Nuggets, et les voilà revenus à -4 (87-83). Denver cherche un second souffle, mais c’est Indiana qui insiste pour signer un 8-0 et égaliser grâce à McDermott (91-91). Michael Porter Jr lui répond mais le shooteur des Pacers est en feu. Sur un caviar de Sabonis, il plante un nouveau 3-points dans le corner, et à quatre minutes de la fin, Indiana passe devant (98-97). C’est la première fois du match.

A ses côtés, Sabonis a pris le meilleur sur Jokic, et le Lituanien est le grand bonhomme du money time. Son premier triple double en poche, il régale par sa technique près du cercle, et quand les Nuggets ferment l’accès au cercle, il trouve encore McDermott dans le coin pour son 6e 3-points de la soirée. Denver s’accroche encore, mais c’est Malcolm Brogdon sur un énorme dunk dans le trafic qui met le couvercle sur le match. Superbe victoire des Pacers, à l’usure, la 5e de suite pour se rapprocher du Top 4 de la conférence Est.