La richesse de l’effectif des Nuggets mise à l’épreuve

Michael Malone l’a confirmé a l’issue de l’entraînement d’hier : « Jamal (Murray) et Paul (Millsap) sont toujours indisponibles. De trois, Gary (Harris) est celui qui est potentiellement le plus proche d’un retour. Il a pu faire quelques exercices aujourd’hui et on verra comme il se sentira au matin du match. Mais je ne veux vraiment rien précipiter avec lui ».

Pour affronter Indiana ce soir, le coach des Nuggets va ainsi devoir une fois de plus tester la richesse et le répondant de son effectif. Will Barton a par exemple bien répondu en inscrivant 31 points dans la dernière victoire des Nuggets face à Golden State. Michael Porter Jr a lui aussi été mis davantage à contribution, rendant 19 points et 8 rebonds en 29 minutes, son record en carrière.

« Je sais que je vais jouer plus, et je sais qu’on va attendre de moi davantage de scoring et de création. Je dois juste être prêt pour chaque match », confirme-t-il. Comme Malik Beasley, qui se prépare toujours à entrer en jeu, « quoi qu’il arrive. Je dois garder cet état d’esprit ».

Un banc sans vétérans

Contrairement aux autres candidats qui jouent dans la même cour que les Nuggets, Denver n’a pas vraiment de gros noms ou de gros joueurs d’expérience sur son banc (Torrey Craig et Will Barton sont les plus âgés avec 29 ans), préférant miser sur des jeunes à forte capacité de progression ou en développement.

« On trouve des moyens de nous en sortir avec un jeune groupe, des gars qui progressent, franchissent les étapes dans des moments importants, précise coach Malone. J’aime qu’on en soit là. Le défi, c’est de continuer à jouer à ce niveau avec le calendrier qui nous attend ».

Le match de ce soir sera une bonne occasion de voir si le banc peut hausser son niveau de jeu pour palier les absences de trois joueurs majeurs. Il faudra ensuite enchaîner un back-to-back à Minnesota pour le MLK Day puis un double-affrontement face à Houston d’ici dimanche prochain.