Le Top 10 de la nuit : Zach LaVine en mode concours de dunk

Zach LaVine signe même un doublé avec un autre dunk, bien plus simple, après une passe entre les jambes de Kevin Love. Mais c’est bien son dunk arrière qui prend la première place.

Autre salle où le spectacle était bien présent, celle des Hawks. Ce sont les Pistons qui ont fait le show avec un énorme contre de Christian Wood et une contre-attaque en mode All-Star Game de Derrick Rose et Andre Drummond. On soulignera également les deux gros dunks de Markelle Fultz et Terrence Ross face aux Warriors.