Warriors : Omari, si tu savais…

Il y a encore quatre mois, absolument personne de sensé n’aurait pu imaginer les Grizzlies avec deux fois plus de victoires que les Warriors, à la moitié de la saison régulière. Après leur victoire cette nuit face aux Californiens, les hommes du Tennessee ont pourtant empoché leur 18e victoire de la saison. Alors que les Warriors restent scotchés à neuf succès, avec une huitième défaite de rang.

Cette défaite a été très mal vécue par Omari Spellman, qui s’est lâché : « Aucune intensité, rien du tout. C’est tout. (Les Grizzlies) sont des joueurs NBA, ils nous ont mis un coup sur la tête. C’est tout ce que j’ai à dire. »

Titularisé pour la deuxième fois de la saison, pour récompenser sa bonne forme du moment (14 points et 5 rebonds sur ses six derniers matches), Omari Spellman a lui-même été en difficulté face au pivot adverse, Jonas Valanciunas. Le Warrior a d’ailleurs tenté de lui dunker dessus… avant de se faire gentiment rejeter.

« L’atmosphère dans le vestiaire n’est pas la meilleure en ce moment »

Son remplaçant au poste de pivot, le rookie Alen Smailagic, n’a pas eu davantage d’effet pour contenir le Lituanien. « On n’a pas joué dur, » reprend Omari Spellman. « Donc ouais, (Valanciunas) est plus grand que nous. Mais voilà ce qui arrive quand tu ne joues pas dur et reste sur place. » Auteur de 12 points, 4 rebonds et 3 passes, il estime ne pas avoir « du tout profité de l’occasion » de cette deuxième titularisation.

Mais au-delà de son bilan personnel, l’intérieur s’inquiète de l’état d’esprit collectif, au sein d’une équipe qui connait sa pire série de défaites cette saison : « L’atmosphère dans le vestiaire n’est pas la meilleure en ce moment. On doit trouver un moyen de nous remettre dedans. Une fois qu’on le fera, je pense que ça ira pour nous. »

« C’est une première partie de saison compliquée, » qualifie de son côté Steve Kerr. « On joue pour notre futur, individuellement et collectivement. Les gars le comprennent et on doit essayer de trouver un certain équilibre en démarrant la seconde partie de la saison. »