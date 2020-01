Les Grizzlies reçus 5 sur 5 !

D’Angelo Russell est de retour, et ça inspire ses coéquipiers qui débutent par un festival à 3-points (9-2). Le jeu des Warriors est séduisant, et Draymond Green retrouve son rôle de plaque tournante. Ja Morant envoie Jaren Jackson Jr au dunk, et les Grizzlies se réveillent pour signer un 7-0 et égaliser. Il y a de l’enthousiasme des deux côtés, et ça donne aussi beaucoup de balles perdues. Pour l’instant, Memphis n’arrive pas à mettre la main sur le match, et c’est Alec Burks qui ramène les Warriors à -1 après douze minutes (27-26).

Le gros chantier de Valanciunas

Moment choisi par Jonas Valanciunas pour imposer son physique et sa technique. Le Lituanien domine sous les panneaux pour une claquette, puis il sert Grayson Allen pour le 3-points, et les Grizzlies s’échappent (37-28). Côté Warriors, Russell prend feu, et il plante 12 points de suite ! C’est lui qui répond à Valanciunas, et les Warriors passent même devant (45-43) sur le 15e point du quart-temps de Russell. Le meneur de Golden State est virevoltant, et même quand on pense qu’il va perdre le ballon, il se rattrape et s’en va marquer facilement (50-47). En face, Valanciunas a déjà son double double en poche, mais c’est Jackson Jr qui fait la différence en fin de mi-temps pour faire repasser les Grizzlies devant (60-59).

C’est finalement dans le 3e quart-temps que les Grizzlies vont faire le break, et c’est Valanciunas qui va faire plier les Warriors. Alley oop, 3-points, floater… Le Lituanien varie les plaisirs en attaque, et Morant le sert dans de bonnes conditions. Dans son sillage, Memphis s’échappe et l’écart atteint les 10 points, puis les 20 points (93-73). Quand Russell revient en jeu, le match est plié, et même s’il fait encore mouche à 3-points, Golden State ne reviendra pas. A l’arrivée, Memphis s’impose 122-102 pour une 5e victoire de suite, et ainsi conserver sa 8e place à l’Ouest.