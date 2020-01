Le MVP de la nuit : Jonas Valanciunas trop puissant pour les Warriors

Si Ja Morant attire beaucoup des projecteurs sur lui lorsqu’il s’agit des Grizzlies cette saison, Jonas Valanciunas réalise lui aussi, plus discrètement, une nouvelle saison très solide. Cette nuit face aux Warriors, le pivot est sorti de cette relative discrétion pour signer une performance de choix.

Les Californiens ont été incapables de l’écarter du cercle où « JV » a fait des ravages tant au « scoring » qu’au rebond. Une bonne relation poste haut – poste bas avec Jaren Jackson, quelques moves dos au cercle, des passes lobées de Morant écrasées dans le cercle ou même un tir primé en tête de raquette… Le Lituanien a été d’une efficacité démentielle avec son 13/17 aux tirs pour finir avec 31 points.

« Il ne s’agissait pas seulement de jouer sur moi ou quelqu’un d’autre, décrit-il. On partage simplement le ballon (ndlr : encore 33 passes cette nuit), on joue ensemble, on trouve le joueur ouvert… La balle arrivait dans mes mains ce soir. »

Sa domination intérieure s’est également incarnée dans son activité dans le ramassage de ballons : avec ses 9 prises offensives, il en a pris quasiment autant que toute l’équipe adverse ! Soit 19 rebonds au total, en plus de 2 contres, et une évaluation totale de 46.

« On joue tous pour partager le ballon et essayer de trouver le joueur ouvert, redit le pivot. Ça nous donne l’avantage sur notre adversaire. C’est sympa de jouer ainsi. » Avec un temps de jeu légèrement reparti à la hausse depuis ses dernières années avec les Raptors, Valanciunas se rapproche de ses meilleures productions statistiques en carrière. Sur ce mois de janvier, il tourne d’ailleurs à 19 points et 11 rebonds de moyenne.