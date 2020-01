Face aux Hornets, Kelly Oubre Jr. s’occupe de tout

« On n’annonce pas énormément de systèmes pour lui et il termine quand même avec 25 points, parce qu’il joue dur. » Kelly Oubre Jr. appréciera sans doute l’hommage rendu par son coach, Monty Williams. Mobilisé sur 40 minutes, l’ailier des Suns a été le plus en vue en signant déjà son 7e double-double de sa saison dans la victoire de son équipe.

De la dureté, Oubre ne manque pas d’en afficher en plongeant sur les ballons et en s’investissant globalement en défense (3 interceptions et 2 contres). Aussi ce soir, son « scoring » a toute son importance car Devin Booker connait une partie particulièrement compliquée en terme d’adresse. Ricky Rubio n’est pas beaucoup plus inspiré.

Devin Booker dans un mauvais soir

Les deux hommes jouent les facilitateurs, avec 9 passes chacun, mais perdent un paquet de ballons (12 à eux deux). Ils alimentent un Deandre Ayton, de nouveau sorti du banc, particulièrement efficace au poste. Une passe bien ajustée suffit parfois à ce qu’il dunke, sans même poser un dribble, devant Cody Zeller. Le pivot des Suns fait bien de ne quasiment pas s’éloigner du cercle pour aller gratter des rebonds offensifs convertis en « tip-in ».

Menés de 14 points dans le second quart-temps (22-36), les Suns n’ont ainsi pas de difficultés pour recoller à la pause, et entamer l’ultime période à égalité avec leurs adversaires (71-71). Ces derniers doivent s’appuyer sur leur banc pour rester dans le match. Terry Rozier passe complétement à côté, et cumule avec les deux autres titulaires, P.J. Washington et Bismack Biyombo, un abominable 3/22 aux tirs.

La surprise Dwayne Bacon

Heureusement que Devonte’ Graham passe une bonne partie de la soirée à répondre aux Suns, soit avec quelques tirs compliqués, soit en envoyant au « alley-oop » un Zeller bien inspiré dans tous les secteurs du jeu. Y compris à la passe où il ouvre à Nicolas Batum un accès pour le dunk, le seul panier du Français. Mais la surprise du chef côté Hornets s’appelle Dwayne Bacon.

L’arrière est hyper agressif vers le cercle, à l’image de son « drive » en transition terminé avec la faute, dans les dernières minutes du match, pour ramener son équipe à une possession. Charlotte a plusieurs occasions de repasser devant mais Graham est trop court de loin, et manque sa passe pour renverser vers Batum dans le corner. Pendant ce temps, le héros du match Oubre file au dunk sans opposition après un cafouillage crée par la bonne défense de Bridges sur Bacon. Devin Booker n’a plus qu’à s’appliquer sur la ligne, pour passer la barre des 10 points, et surtout valider ce succès.

Le 2e de suite pour les Suns (16v – 23d) qui se déplacent à Atlanta mardi. Les Hornets (15v – 27d) rejouent à Portland dès la nuit prochaine.