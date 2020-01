Deandre Ayton découvre le rôle de 6e homme

Dario Saric ne sera pas resté 6e homme bien longtemps… La paire Ayton-Baynes n’est pas complémentaire, et Monty Williams a choisi de sacrifier son « sophomore » et face au Magic, il a débuté sur le banc. Une situation qui pourrait perdurer pour le 1er choix de la Draft 2018, mais c’est pour son bien selon son entraîneur.

« C’est un titulaire en NBA » précise le coach de Phoenix dans l’Arizona Central. « C’est lié à la condition physique dans le sens où on doit l’intégrer comme il faut et lui accorder le bon temps de jeu pour lui simplifier les choses. Je pense que dans cinq ou dix matches, j’espère qu’il sera physiquement en mesure de dominer et de jouer plus de 30 minutes. »

Williams a donc pris son joueur à part pour le lui expliquer, mais le propriétaire et le GM ont aussi trouvé les mots pour le rassurer. « Monty fait du bon travail pour que j’atteigne mes objectifs et sur ce que je dois faire pour devenir un leader » reconnaît le Bahaméen. « Lui, Sarver, James… Ces gars sont à mes côtés, ils me guident sur le bonne voie pour que je fasse partie intégrante de la franchise, et que j’essaie d’en devenir un leader. »

« Il a encore beaucoup à apprendre »

Et comment aborde-t-il ce nouveau rôle de doublure d’Aron Baynes ? « C’est nouveau. C’est nouveau… Je n’ai jamais vécu ça, et je garde la tête haute. Je travaille. Je travaille pour l’équipe. Je travaille pour m’améliorer. Je travaille pour qu’on gagne des matches. Je travaille pour mieux connaître mes coéquipiers. Pour mieux connaître la franchise. »

Suspendu 25 matches en début de saison, Ayton n’a finalement disputé que huit matches, et Devin Booker est plutôt satisfait de ce qu’il voit. « Il joue bien, et il est déterminé » note la star de Phoenix. « Il a encore beaucoup à apprendre, sur son physique, mais il joue bien, surtout en fin de match. Ça montre qu’il a la confiance pour finir les matches. C’est un processus. La NBA n’est pas facile. Je suis passé par là, et il faut s’accrocher. »