Les Bulls renouent avec la victoire à Detroit

En voyant Andre Drummond planter un 3-points, on se dit que Detroit va passer une soirée sympa mais les Bulls comblent rapidement un premier écart par l’inévitable Zach LaVine, épaulé de Kris Dunn. Il faut en fait attendre l’entrée des remplaçants pour que Chicago s’échappe et après Coby White, c’est Luke Kornet qui fait des dégâts. Detroit n’a personne pour lui répondre, et les Bulls signent un 12-1 pour prendre le large (35-18). C’est un premier quart-temps référence pour les Bulls avec de l’adresse, de la variété dans le jeu, et 15 points d’avance après douze minutes (35-20).

On constate vite que les Pistons n’ont pas beaucoup d’armes offensives, et c’est Derrick Rose qui évite le naufrage. Le MVP 2011 joue remarquablement bien depuis 10 jours, et il reçoit le soutien de Sekou Doumbouya pour ramener l’écart à -11 (54-43). Côté Chicago, Dunn donne du rythme, et il combine bien avec Markkanen. A la pause, Chicago compte encore douze points d’avance (61-49).

Au retour des vestiaires, Rose débute, et ça change beaucoup de choses. Les Pistons sont bien plus agressifs, mais la suite se fera sans Drummond. Le pivot balance le ballon sur l’arrière de la tête de Daniel Gafford qui venait de célébrer un peu trop bruyamment un panier. L’arbitre expulse la star de Detroit, et on se dit alors que la suite va être très compliquée…

Derrick Rose esseulé

Sauf que Doumbouya prend ses responsabilités en attaque, et Detroit recolle au score (63-57). C’est clairement l’effet Rose, et c’est encore lui qui trouve Christian Wood en trailer pour un gros dunk (72-68). Quel régal de voir Rose jouer comme ça, et les Pistons pensent avoir fait le plus dur. Sauf que LaVine sort de sa boîte, et Chicago termine le quart-temps sur un 9-3 pour retrouver dix points d’avance (81-71).

Les Pistons ne baissent pas les bras, et c’est Rose encore et toujours qui maintient les Pistons au contact. Et lorsqu’il loupe son lay up, c’est Wood qui met le couvercle (96-90). On entre dans le money time avec deux possessions d’écart, et c’est Chicago qui va faire la décision. D’abord par un floater compliqué de Markkanen puis une claquette de Gafford pour reprendre dix points d’avance (100-90). Puis c’est LaVine par un drive éclair qui assure la victoire des siens, et Chicago met ainsi fin à une série de six défaites de suite. Pour Detroit, la suite s’annonce compliquée avec un effectif aussi court.