Trae Young étouffé par Gary Payton II

Alors qu’il tournait à 35 pts et 10 pds de moyenne depuis le début de l’année, Trae Young a rendu une bien pâle copie cette nuit face aux Wizards : 19 points à 7 sur 20 aux tirs. Il s’en est excusé sur les réseaux sociaux, expliquant que cette défaite était pour lui. Mais c’est plutôt la victoire qui est pour Gary Payton II, son garde du corps de la soirée.

« J’ai trouvé que Gary avait été actif dès le début du match. Ce n’est pas un bon défenseur, c’est un super défenseur, et c’est une super pioche de la part du GM et du staff » a réagi Scott Brooks après la victoire des siens.

Plus grand et plus costaud que Young, le fils de Gary Payton avait une stratégie en tête : obliger Young à pénétrer pour qu’il aille s’empaler sur Ian Mahinmi. « Simplement lui compliquer les choses, et l’éteindre d’entrée » commente la dernière recrue de Washington. « La plupart de ses tirs sont à 3-points, et c’est comme ça qu’il prend confiance. On a juste essayé de limiter ses tirs à 3-points, et de contester les tirs les plus lointains. »

Ce qui a aussi gêné Young, c’est la défense sur les écrans. Scott Brooks avait demandé à ses intérieurs de se montrer pour empêcher les situations de un-contre-un. « J’ai trouvé que nos intérieurs avaient fait du bon boulot en étant placé haut » juge le coach des Wizards. « On ne peut pas défendre sur Young en un-contre-un quand les intérieurs posent les écrans, et nos intérieurs ont fait du bon boulot pour se mêler dans les contacts et faire en sorte que Young voie un intérieur devant lui. »

Rien de bien sorcier mais comme les coéquipiers de Young n’ont pas su profiter du surnombre, le meneur des Hawks s’est retrouvé pris au piège, et sans son leader, Atlanta a logiquement perdu pied.