Le Heat veut se relancer en défense

La rigueur du Heat n’est plus à démontrer. Pour le premier jour de 2020, la franchise avait programmé un entraînement de deux heures et demi dans l’après-midi. Avec une ligne directrice très claire.

« Beaucoup de défense », raconte Goran Dragic. « Je pense que c’était la bonne approche. Notre défense n’a pas été bonne ces derniers matches, donc on avait besoin de la travailler. »

Le mois de décembre a vu les troupes floridiennes afficher la 22e défense de la ligue avec 111.1 points encaissés sur 100 possessions, avec en point d’orgue, le 30 décembre dernier, pas moins de 123 points pris face à une équipe de Washington privée de son meilleur joueur, Bradley Beal. Le tout à 51% de réussite pour les joueurs de la capitale. Le genre de prestation inacceptable pour une équipe aussi ambitieuse.

« On cherche toujours de la constance, à être au plus haut niveau », explique Erik Spoelstra. « Nos standards défensifs sont hauts. On n’est pas nul, on réussit certaines choses tout de même, mais pas au niveau espéré, et auquel on doit être chaque possession et chaque soir. »

Porté par son attaque, le Heat a négligé sa défense

Les lamentations commencent d’ailleurs à agacer Jimmy Butler, loquace sur la question depuis quelques semaines. « Pour dire la vérité, je suis fatigué d’en parler. On en parle trop et on n’exécute pas assez. Je peux répéter les choses encore et encore, mais tant qu’on ne va pas sur le parquet pour changer les choses, ça n’a aucun sens. »

Et si le Heat soufrait en réalité de l’absence de Justise Winslow ? Le joueur n’est plus en tenue depuis 13 matches et le 6 décembre dernier. On a vu à quel point son association avec Jimmy Butler et Bam Adebayo était intéressante en défense. Le fait qu’il ne soit plus là n’aide clairement pas le Heat, mais c’est un peu court comme explication pour Erik Spoelstra. « On a déjà montré qu’on pouvait défendre. Bien sûr, quand il est présent, c’est précieux. Mais j’aime le fait que tout le monde soit énervé de ne pas être parmi les cinq meilleures défenses de la ligue. »

Le Heat a encore trois mois et demi devant lui pour trouver le bon équilibre avant les playoffs, car offensivement, tout va bien suite aux changements opérés durant l’été. « Je pense que personne ne s’attendait à nos performances en attaque », conclut Udonis Haslem. « On en est très heureux. Néanmoins, la défense doit être notre fonds de commerce et on ne peut pas se permettre de la négliger sous prétexte que l’attaque est efficace. C’est une mauvaise habitude. Dans une série de playoffs, à domicile ou à l’extérieur, il faut être capable de faire des stops. »