Encore une défaite qui fait mal à Portland…

Ils peuvent au moins se réjouir d’être encore neuvièmes de l’Ouest, car les Blazers viennent d’enregistrer une quatrième défaite de suite et ce revers à domicile contre Phoenix vient s’ajouter à la longue liste des défaites frustrantes cette saison.

Après une première mi-temps maîtrisée, avec douze paniers à 3-pts inscrits et une avance qui est montée jusqu’à 19 points, Portland a ensuite complètement déjoué. La défense a coulé (103 points encaissés en 36 minutes), l’adresse extérieure a disparu, les erreurs ont été trop nombreuses et, résultat, les Suns repartent de l’Oregon avec une victoire inespérée et Portland est dans le doute avant un « road trip » de cinq matches et dix jours.

« C’est une défaite difficile à avaler », concède Damian Lillard dans The Oregonian, quand C.J McCollum parle lui de « terrible défaite ». « Quand on commence aussi bien, comme on l’a fait, c’est très important de maintenir l’effort et la concentration, même quand les tirs ne rentrent plus. On a mis des tirs, je continue de penser que l’énergie défensive était bonne, mais on n’a pas gardé notre concentration de la première partie du match. »

Symbole de ces absences mentales : Moses Brown. Le pivot remplaçant, en « two-way contract », a offert un panier à 3-pts à Kelly Oubre Jr. en fin de première mi-temps. Après un tir primé encaissé, il a effectué la remise en jeu sans envie ni attention. L’ailier des Suns a senti le coup et intercepté la passe pour ensuite sanctionner de loin. Des erreurs comme ça, si on les combine avec un 2/12 à 3-pts en seconde mi-temps, ça fait beaucoup.

« On a manqué des couvertures défensives, on a loupé des communications, parfois en transition, sur lui », détaille le meneur All-Star, en parlant de Kelly Oubre Jr., auteur de 29 points à 7/10 à 3-pts. « Il a pris la plupart de ses tirs en catch-and-shoot, il était seul. Si on offre des espaces comme ça à un tel joueur, il va en mettre une grande partie. »

Les Blazers sont englués dans une saison compliquée, entre blessures et performances en dents de scie. Ils n’ont pas les références collectives pour se permettre de retirer le pied de l’accélérateur – même à domicile ou face à une équipe également en difficulté comme Phoenix.

« Le style des Suns, c’est de continuer de vous agresser », rappelle Terry Stotts. « Donc même avec une avance confortable, si on baisse la garde, alors ils vous rentrent dedans. Donc très gros premier quart-temps pour nous, mais il faut leur donner du crédit pour la façon dont ils ont joué et réagi ensuite. Défaite très décevante pour nous. »

Une de plus…