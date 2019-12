Luka Doncic avait des fourmis dans les jambes

L’image de sa cheville tordue à 90° face à Miami il y a presque deux semaines avait laissé présager le pire. Mais Luka Doncic a été heureux dans son malheur en observant « seulement » une douzaine de jours loin des parquets.

Après le match traumatisant perdu à Toronto, les Mavericks ne pouvaient espérer meilleure nouvelle que son retour pour passer à autre chose, à l’occasion du derby face à San Antonio. Comme si de rien n’était, Luka Doncic a fait du Luka Doncic, et ce dès les premières minutes du match, avec une grosse activité, de l’agressivité et même un dunk suite à une passe dans le dos magique de Seth Curry.

« J’étais super content qu’il ait pu me la faire, » a-t-il glissé après la victoire 102-98 des Mavs. « Il m’a offert un dunk facile et je ne dunke pas beaucoup, donc j’étais heureux ».

Pas de rythme ? Pas de problème

Comme il sait le faire, le Slovène a multiplié les actions de classe comme lorsque son dribble entre les jambes a fait mordre la poussière à Derrick White en deuxième mi-temps. Son manque d’adresse (9/23 au tir, 1/6 à 3-points) a largement été compensé par ses efforts incessants et surtout, les Mavs ont retrouvé le chemin du succès.

« J’étais assez fatigué sur la fin de match, » a-t-il confessé alors que Dallas a encaissé un 13-0 sur les quatre dernières minutes. « C’était comme courir un marathon, j’étais vraiment usé. C’est toujours difficile quand tu manques 4-5 matchs, de revenir comme ça. Mais ça va aller de mieux en mieux. C’était super d’être de retour et de retrouver la victoire ».

Le marathonien sophomore des Mavs a ainsi terminé la partie non loin du triple-double avec 24 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Quant à l’état de sa cheville ? « Non, ça va. Je vais continuer à me battre ».

Pas de restriction de minutes

Luka Doncic a également profité d’un compliment de Gregg Popovich, qui l’a qualifié de joueur « inarrêtable », pour rappeler à quel point ses coéquipiers étaient précieux dans le succès actuel des Mavs, rappelant au passage que c’est le coup de chaud à 3-points du trio Brunson-Wright-Porzingis qui a fait basculer ce match. « C’est vrai que c’est spécial (d’être mentionné ainsi par Coach Pop) mais on a une super équipe. Vous avez vu comment ils ont joué sans moi, ils ont été au top. On veut aller aussi loin que possible cette saison ».

Sans restriction en terme de minutes (il en a joué 33 cette nuit), le meneur de Dallas est désormais prêt à enchaîner les matchs comme si de rien n’était, alors qu’un road trip de trois matchs se profile pour boucler 2019. « Je suis jeune, je veux seulement jouer, ne rater aucun match. J’ai bénéficié d’un peu de repos. Maintenant je veux continuer à avancer », a-t-il conclu.