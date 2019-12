Le Top 10 de la nuit : les pivots font souffrir les cercles

Les paniers ont été mis à rude épreuve avec les gros dunks des pivots jeudi soir. Mitchell Robinson et DeAndre Jordan se répondent, quand Steven Adams et Rudy Gobert réalisent le doublé. Chacun y va de son dunk, mais le premier ajoute un peu de finesse avec un euro-step et le second repousse Damian Lillard dans le « money time ».

On peut également souligner la superbe passe de Seth Curry pour Luka Doncic ou encore la claquette de Dorian Finney-Smith après un tir manqué du Slovène.