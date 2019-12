Kevon Looney frustré par sa blessure

Même s’il a repris le chemin des terrains, Kevon Looney n’est pas rétabli. Victime d’un problème nerveux, l’intérieur des Warriors n’est pas lui-même, et il ressent toujours des fourmillements et des douleurs dans les mains, les pieds et les jambes. C’est diffus, difficile à soigner, et « c’est plus ou moins frustrant » comme il l’explique à NBC Sports.

« Il faut plus ou moins faire avec. Il faut la gérer » poursuit-il à propos de cette blessure. « Il faut faire ce qu’on peut, mais quand ça touche l’arrière de ma cuisse, c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler, et je ne peux plus jouer. »

Le plus frustrant pour l’intérieur des Warriors, c’est qu’il avait prouvé dans le passé qu’il pouvait jouer malgré tout un tas de blessures, qu’il s’agisse d’une côte fêlée ou d’un problème à la hanche. Mais là, ce n’est pas une question d’être dur au mal. Il ne peut rien faire… « Ça me tracasse vraiment car je sais que rien ne peut m’empêcher de jouer, mais en NBA, ils veulent que vous preniez soin de votre corps, pour essayer de vous protéger de vous-même. Je veux bousculer ça, et redevenir le joueur que je suis. »

En fait, le seul qui n’est pas inquiet, c’est son coach. Les Warriors vivent une année de transition, et Steve Kerr préfère que son joueur se rétablisse à 100%. « Je ne m’inquiète pas pour lui. Cette année, il s’agit davantage de développer les joueurs qu’on ne connait pas, et il s’agit de remettre les piliers en bonne santé, au lieu de les affaiblir. Le plus important pour Looney, c’est d’être en bonne santé et de retrouver la forme car lorsque ça sera le cas, il jouera beaucoup. »

Qu’en pense l’intéressé ? « Je veux juste être rétabli et pouvoir travailler sur mon jeu. J’avais beaucoup travaillé cet été sur mon shoot extérieur, et quand on est blessé, on essaie de retrouver son rythme et de revenir à son niveau. Donc cette année, le but est d’être rétabli, et de continuer à travailler sur mon jeu. (…) J’ai le sentiment que je m’en rapproche, semaine après semaine. Plus je m’éloignerai de cette blessure, mieux je me sentirai. »