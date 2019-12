Steve Kerr a du mal à trouver du temps de jeu pour un Kevon Looney en difficulté

L’année noire des Warriors continue. Gêné par une neuropathie depuis le premier match de la saison, Kevon Looney est revenu mais il est loin d’être en forme, et Steve Kerr s’en est donc privé lors du dernier match.

« C’est dur de faire jouer 12 gars, et Looney a du mal à récupérer ses capacités actuellement », a confié le coach sur l’intérieur, qui tourne à 2.8 points à 32.1% de réussite et 3 rebonds en 11.4 minutes depuis son retour. « J’ai juste réussi à lui trouver quelques minutes ici et là, donc je lui ai parlé. Je pensais pouvoir lui offrir quelques minutes mais étant donné le scénario du match (contre Portland), j’ai préféré rester avec les autres gars ».

Prolongé cet été, le pivot fait pourtant partie des cadres, selon son entraîneur.

« Looney est l’un de nos joueurs de base, mais il traverse une période compliquée à cause de la condition qu’il doit gérer. Il a manqué le training camp et il essaie de trouver sa voie maintenant, mais il n’a pas trouvé de rythme. Il n’a toujours pas la condition physique. Nous avons en quelque sorte essayé de l’aider à retrouver sa condition physique ces dernières semaines. Mais ce n’est pas vraiment juste pour lui ou pour l’équipe de le relancer tant qu’il ne sera pas physiquement en meilleure forme ».

En conséquence, Steve Kerr préfère pour l’instant faire jouer Willie Cauley-Stein, Marquese Chriss ou Omari Spellman, car la saison fichue, Golden State fait surtout passer des tests pour l’avenir.

« Je ne m’inquiète pas pour lui », continue le coach. « Cette année, il s’agit davantage de développer les joueurs qu’on ne connait pas, et il s’agit de remettre les piliers en bonne santé, au lieu de les affaiblir. Le plus important pour Looney, c’est d’être en bonne santé et de retrouver la forme car lorsque ça sera le cas, il jouera beaucoup. »