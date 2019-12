Les Wolves au fond du trou : 11 défaites de suite !

On critique souvent le niveau des équipes de bas de tableau à l’Est, avec les Knicks, les Cavaliers ou encore les Hawks, mais côté Ouest, ce n’est pas plus fameux… Cette nuit, les Warriors, derniers de la NBA avec 6 victoires en 30 matches avant la rencontre, ont battu les Wolves, qui restent sur… 11 revers d’affilée.

L’absence de Karl-Anthony Towns n’explique pas tout. L’équipe est dans le dur depuis plusieurs semaines, et n’a d’ailleurs toujours pas gagné le moindre match en décembre !

« Ils en veulent plus que nous. C’est tout » lâche Andrew Wiggins, bien seul, pour assurer la marque. « On a loupé des tirs faciles aussi. Des tirs qu’on devrait mettre, mais dans l’ensemble, ils en voulaient plus que nous. »

Comme souvent lorsqu’on est sur une série de défaites, le plus compliqué est de trouver des points positifs mais aussi de rester soudés. « Ce n’est pas un secret, on est pleine déprime en ce moment » reconnaît Ryan Saunders, prolongé cet été. « Mais ce que je peux dire, à vous qui suivez l’équipe, c’est qu’on reste positif dans l’ensemble, même si ça fait mal. On doit aussi prendre conscience, qu’on soit une jeune équipe ou pas, qu’il faut apprendre de ces moments-là car on doit passer par des moments difficiles pour atteindre nos objectifs. On vit des moments difficiles, et on s’en sortira ensemble. On apprend des gens et des individus dans ces moments-là. »

Le plus inquiétant, c’est la manière. Il n’y a pas d’esprit de révolte. Ce sont des joueurs de G-League qui apportent l’étincelle en sortie de banc. « C’est difficile de gagner en NBA, et on doit en prendre conscience » poursuit le coach de Minnesota sur ESPN. « En NBA, on ne vous demande pas votre salaire ou votre carte d’identité quand vous entrez sur le terrain. On est des adultes, et on doit faire en sorte de répondre présent et de progresser. Peu importe son âge. Je pense que parfois, dans des séries de défaites, le ressenti du poids est plus lourd, et il faut trouver un moyen de s’enlever ce poids, et c’est en jouant ensemble. »

Pour Andrew Wiggins, patron de l’équipe depuis quatre matches, une victoire peut tout changer. « On a juste besoin d’un match parfait. C’est tout. Une seule victoire pour mettre fin à cette petite série, et je pense qu’ensuite, ça nous ouvrira les portes. »

Prochain match, jeudi à Sacramento, contre une équipe qui connaît aussi un gros coup de moins bien.