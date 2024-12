Le jour où le Madison Square Garden s’est transformé en octogone !

Avant de rejoindre les Knicks en 2011 après un interminable feuilleton, Carmelo Anthony était le joueur vedette des Nuggets. Un vrai « franchise player » épaulé notamment de JR Smith, et ce 16 décembre 2006, au Madison Square Garden, ils vont prendre part à l’une des plus grosses bagarres de l’histoire de la NBA.

Des coups, des provocations et une mêlée quasi générale qui débouchent sur des expulsions et des suspensions dans la Mecque du basket. Et ce deux ans après la tristement célèbre baston entre les Pacers et les Pistons.

Comme au Palace d’Auburn Hills, les événements surviennent alors que le match est plié (100-119) et qu’il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer…

Tout part d’une faute, comme deux ans avant…

Sur une contre-attaque de J.R. Smith, Mardy Collins vient clouer au sol l’arrière des Nuggets. Évidemment, le Nugget se révèle de suite pour s’expliquer, Carmelo Anthony suit rapidement alors que Nate Robinson invective les deux joueurs de Denver. Une attitude qui ulcère J.R. Smith, qui lui saute dessus et l’accrochage se déplace dans les premiers rangs du Madison Square Garden.

Quelques secondes de folie plus tard, tout semble s’être calmé mais Melo, dans un excès de bêtise, vient mettre un coup de poing en plein visage de Mardy Collins pour ensuite s’enfuir. Jarred Jeffries surgit mais beaucoup de joueurs et coaches retiennent l’ailier afin qu’il ne fasse pas pire que Melo.

Quand tout est redevenu calme ou presque, les dix joueurs alors présents sur le terrain sont exclus par les arbitres, dont le célèbre Dick Bavetta. Les sanctions de la NBA ne mettent pas longtemps à tomber : 47 matches de suspension au total dont 15 pour Carmelo Anthony.

Vingt-quatre heures plus tard, Allen Iverson arrive aux Nuggets !

J.R. Smith et Nate Robinson seront interdits de terrain pendant dix matches, Mardy Collins six, Jared Jeffries quatre, enfin Nene et Jerome James ne prendront qu’un match. Les deux franchises écoperont d’une facture de 500 000 dollars.

Le lendemain, les Nuggets réaliseront le transfert le plus spectaculaire de la saison en faisant venir Allen Iverson de Philadelphie. Carmelo Anthony, au moment des faits, était le meilleur marqueur de la ligue avec 31.6 points par match et son image va être ternie pendant plusieurs semaines. Ironie de l’histoire, lui et J.R Smith joueront ensuite aux Knicks de New York…

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.