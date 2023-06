No Joke : l’amusante publicité Nike pour célébrer le titre de Nikola Jokic

Nikola Jokic est plus que jamais à part dans le paysage de la NBA. Alors qu’on lui demandait ses impressions sur ce premier titre, voici sa première réaction : « C’est bien, c’est bien… Je vais pouvoir rentrer à la maison ».

Et quand on lui annonce qu’il va devoir patienter car la parade est prévue jeudi à Denver : « Mais j’ai ma course de chevaux dimanche. Je ne sais pas si on va arriver à temps. Jeudi, la parade, peut-être que ce sera bon vendredi. Je vais demander à Josh (le propriétaire) de me prévoir un avion. Je lui mets la pression ».

Un détachement que Nike a parfaitement su retranscrire dans ce clip hommage à ce premier titre de champion NBA : « C’est l’histoire d’un Serbe qui entre dans une salle… »