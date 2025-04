Euroleague : Kendrick Nunn élu MVP 2025

Des nouvelles de Kendrick Nunn, parti en Grèce il y a bientôt deux ans, et tout juste nommé MVP de l’Euroleague avec le Panathinaïkos, champion d’Europe en titre et 3e du classement en saison régulière (22 victoires en 34 matchs). Quelques jours seulement après avoir intégré le meilleur cinq du tournoi.

Préféré à Sasha Vezenkov, l’ancien joueur des Kings, et TJ Shorts, le joueur du Paris Basketball, le meneur/arrière de 29 ans s’est imposé cette saison comme le meilleur marqueur de la compétition : 21.1 points, 4.3 passes et 3.6 rebonds de moyenne, à 50% au tir (dont 43% à 3-points) et 86% aux lancers-francs !

Particulièrement épanoui en Grèce, Kendrick Nunn succède donc à Mike James, sacré avec Monaco il y a un an. C’est la deuxième fois de l’histoire, après le doublé de Anthony Parker en 2005 et 2006, que le MVP de l’Euroleague est remporté par un Américain sur deux années d’affilée. Avant lui, seul Dimitris Diamantidis avait également raflé le trophée sous les couleurs du Pana, en 2011.

Souvent décisif dans les quatrièmes quarts-temps, l’ancien joueur du Heat, des Lakers et des Wizards a été désigné par les coachs (35% du vote) et capitaines (35%) de chaque équipe, ainsi que les médias (20%) et les fans (10%).