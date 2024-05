Après le titre en Euroleague, Kendrick Nunn ne serait pas contre rester au Panathinaïkos

Pari réussi pour Kendrick Nunn. Sa carrière NBA patinait depuis deux saisons, à cause de blessures notamment, et l’arrière avait décidé de partir vers l’Europe et le Panathinaïkos. Un an après, il est champion d’Europe après avoir gagné l’Euroleague. Le tout en réalisant des statistiques plus que correctes avec 15.4 points de moyenne durant cette compétition européenne.

« Ce fut une longue saison. Je suis venu ici, j’ai cru en moi-même, j’ai donné tout ce que je pouvais à mon équipe », explique-t-il à Eurohoops. « C’est une sacrée sensation, une sacrée émotion. Je savais que rien n’était impossible tant qu’on fait correctement les choses au quotidien, qu’on prend le bon chemin. »

En plus de gagner le trophée ultime, l’ancien joueur de Miami a connu une aventure positive de ce côté de l’Atlantique. « J’ai beaucoup apprécié. Les fans en Euroleague, du Panathinaïkos. La passion que l’Europe a pour cette compétition. C’est incroyable de jouer pour ça. Je suis content d’être venu et d’avoir fait cette expérience », assure Kendrick Nunn. Pendant la saison, il avait déjà vanté l’ambiance de l’Euroleague où chaque match est « une rencontre de playoffs« .

Retour en NBA ou tentative de doublé en Euroleague ?

Au point de rester encore une saison ? Le joueur aura 29 ans cet été et, après avoir signé une prolongation en mai, il possède une clause NBA dans son contrat. S’il le souhaite, il peut revenir aux États-Unis. Mais s’il n’a pas d’offre suffisamment satisfaisante, l’idée de rester en Grèce n’est pas déplaisante.

« Je dois évaluer mes options. Je dois voir à quoi ça va ressembler. Si ce n’est pas vraiment ce que je veux, comme j’ai signé une prolongation, je peux revenir si je le veux », dit-il.

Surtout que tenter le doublé est un défi plus qu’intéressant. « Je veux revivre ces moments. Rien n’est meilleur que d’être un champion. Rien. Je joue au basket pour ça. Je joue pour être champion, pour laisser mon empreinte sur ce sport », conclut-il ainsi.

Kendrick Nunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 67 29 43.9 35.0 85.0 0.3 2.4 2.7 3.3 2.3 0.8 1.7 0.2 15.3 2020-21 MIA 56 30 48.5 38.1 93.3 0.4 2.8 3.2 2.6 1.9 0.9 1.4 0.3 14.6 2022-23 LAL 7 11 31.8 27.3 0.0 0.0 1.6 1.6 0.9 1.0 0.1 1.4 0.1 4.9 Total 130 28 45.4 36.2 87.6 0.3 2.5 2.9 2.9 2.1 0.8 1.6 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.