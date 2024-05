Direction la Grèce pour Kendrick Nunn

Après Juancho Hernagomez, c’est au tour de Kendrick Nunn de rejoindre la Grèce, et plus précisément le Panathinaikos.

Comme officialisé par le club grec, l’ancien joueur de Miami, Los Angeles et Washington s’engage pour un an, et 1.5 million de dollars. Il évoluera notamment avec Mathias Lessort, Kostas Sloukas, Kostas Antetokounmpo ou encore Luca Vildoza, en plus de Juancho Hernangomez bien sûr.

À 28 ans, Kendrick Nunn s’offre donc un tout nouveau défi en Europe, où il tentera de relancer sa carrière après deux dernières saisons compliquées chez les Lakers et les Wizards. On se rappelle qu’au meilleur de sa forme, du côté du Heat, le « combo-guard » était capable de tourner à 15 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne…

Kendrick Nunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 67 29 43.9 35.0 85.0 0.3 2.4 2.7 3.3 2.3 0.8 1.7 0.2 15.3 2020-21 MIA 56 30 48.5 38.1 93.3 0.4 2.8 3.2 2.6 1.9 0.9 1.4 0.3 14.6 2022-23 LAL 7 11 31.8 27.3 0.0 0.0 1.6 1.6 0.9 1.0 0.1 1.4 0.1 4.9 Total 130 28 45.4 36.2 87.6 0.3 2.5 2.9 2.9 2.1 0.8 1.6 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.