Avec la manière, les Wolves égalisent face aux Warriors

Comment les Wolves pouvaient-ils mieux démarrer ? Avec un 13-0 sur les cinq premières minutes de la rencontre, les joueurs de Chris Finch ont immédiatement mis la main sur la rencontre. Avec quelques shoots à 3-pts, les Warriors, privés de Stephen Curry, parviennent à inscrire quelques points mais le premier quart-temps est totalement pour Rudy Gobert et compagnie (29-15). Et ça se confirme en deuxième quart-temps où la défense de Minnesota monte encore d’un cran et asphyxie Golden State.

Puis, Anthony Edwards se blesse à la cheville gauche et doit rejoindre les vestiaires. Ensuite, Jonathan Kuminga se montre à son avantage dans les derniers instants de la première période, pour réduire l’écart (56-39). Si l’arrière des Wolves est bien sur le parquet pour débuter la seconde mi-temps, ce sont les Warriors qui semblent avoir la dynamique. Jonathan Kuminga est toujours aussi efficace, il vient même dunker sur la tête de Rudy Gobert. Jimmy Butler l’accompagne et les Californiens, après un shoot de Buddy Hield à 3-pts, reviennent à seulement sept points.

Donte DiVincenzo et Jaden McDaniels se chargent de repousser les joueurs de Steve Kerr, qui coulent dans les minutes suivantes, encaissant un 20-5. Ils sont repoussés à vingt points avant les douze dernières minutes (85-65).

Les Warriors gardent un cinq compétitif quelques minutes pour tenter un comeback qui ne viendra pas. Les Wolves s’imposent avec autorité 117-93 et égalisent avant que la série ne se poursuive au Chase Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Comment attaquer sans Stephen Curry ? Privés de leur meilleur joueur, meilleur attaquant et véritable moteur offensif, les Warriors doivent presque se réinventer pendant quelques jours, sans le MVP des Finals 2022. Avec 17 ballons perdus et un vilain 9/32 à 3-pts, ils ont été dans le dur, surtout face à une défense de ce niveau. Néanmoins, deux motifs d’espoir sont apparus : Trayce Jackson-Davis avec ses 15 points à 6/6 au shoot en 19 minutes. Puis surtout Jonathan Kuminga avec ses 18 unités à 8/11 au shoot, en 26 minutes. Et si c’était ce dernier le facteur X en l’absence de Stephen Curry ?

– L’alerte à la cheville gauche d’Anthony Edwards. Tout s’est bien passé pour Minnesota dans ce Game 2. Même le petit retour des Warriors en troisième quart-temps a été vite étouffé. Le seul bémol de cette partie, c’est donc la cheville gauche de l’arrière All-Star, tordue après un choc avec Trayce Jackson-Davis. Anthony Edwards a quitté ses coéquipiers en deuxième quart-temps avant de revenir après la pause. Le All-Star n’a pas fait le match de sa vie, étant solide avec 20 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, et a rassuré en jouant la deuxième période. Mais comment va-t-il se sentir ce vendredi et pour le Game 3 ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.