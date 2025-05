Kenny Atkinson ne veut plus s’arrêter sur l’arbitrage

Avant de jouer leur survie dans l’Indiana par deux fois, les Cavaliers ont eu la surprise d’apprendre que le « Last-Two Minute Report » de la NBA reconnaissait que les arbitres avaient commis… trois erreurs dans la dernière minute du Game 2.

Mais Kenny Atkinson, déjà irrité contre l’arbitrage après le Game 1 et les blessures de Evan Mobley et De’Andre Hunter, tient cette fois-ci à ne blâmer personne. Si ce n’est ses joueurs et lui-même, alors que Cleveland a gâché une avance de +7 dans les 48 dernières secondes de cette rencontre…

« Je dirais qu’il s’agissait des décisions des entraîneurs, des joueurs et ensuite des arbitres » a en effet répondu le nouveau Coach de l’année, en référence à la façon dont les Cavaliers ont dilapidé leur avantage de 20 points dans le Game 2. « On a tous commis des erreurs et, si on met tout ça bout à bout, leur -20 devient… Oh, mon Dieu… On a eu plein de situations où on aurait pu faire de meilleurs choix et je suis d’accord avec ça. »

Des oublis dans chaque camp

Il faut toutefois préciser que la NBA a bel et bien admis que trois situations auraient pu être mieux gérées par les arbitres dans le « money-time » du dernier match.

La première à 48 secondes de la fin, sur le rebond offensif (puis dunk) d’Aaron Nesmith, car plusieurs joueurs n’ont pas attendu que le ballon touche le cercle pour pénétrer dans la zone après un lancer-franc. La deuxième, à 15 secondes de la fin, pour une violation des 3 secondes défensives par Donovan Mitchell. La troisième, avant le tir à 3-points de Tyrese Haliburton, car plusieurs joueurs –dont Haliburton– n’ont pas attendu que le ballon touche le cercle pour pénétrer dans la zone après un lancer-franc.

Des oublis de chaque côté donc, comme pour renforcer le discours de Rick Carlisle, qui ne trouve pas que les Pacers sont plus avantagés que les Cavaliers jusqu’à présent.

« Nous n’attendons aucun cadeau des arbitres et je ne pense pas qu’on en a eu lors des deux premiers matchs » juge-t-il ainsi. « Je sais que [les Cavaliers] ne sont pas d’accord avec certaines décisions, mais ça fait partie du jeu. »