Coach of the Year 2025 | Kenny Atkinson, bien sûr

Deux semaines après avoir été nommé Coach de l’année par ses pairs, Kenny Atkinson est maintenant nommé « Coach of the Year » 2025 par les journalistes, faisant suite à Mark Daigneault au palmarès de ces deux trophées.

Avec 401 points et 59 premières places, il devance JB Bickerstaff (Pistons, 305 points), à qui il a d’ailleurs succédé sur le banc des Cavaliers, et Ime Udoka (Rockets, 113 points). Avant lui, seuls Bill Fitch en 1976 et Mike Brown en 2009 avaient raflé la mise dans l’Ohio.

Un sacre attendu, puisqu’il était difficile de passer outre la formidable première année de « Coach K » à Cleveland. En tête de la conférence Est du début à la fin, la franchise aura su franchir un cap sous ses ordres, alors que l’on ne l’attendait pas aussi haut à l’automne dernier. Avec 64 victoires, le technicien possède le quatrième total le plus élevé d’un coach qui vit sa première saison sur le banc d’une nouvelle équipe, après les pointures Bill Sharman (69), Alex Hannum (68), Phil Jackson (67) et Steve Kerr (67).

Au-delà de ça, les Cavaliers ont dominé leurs adversaire de 10 points en moyenne et ils ont également gagné 40 matchs par 10+ points, dont 18 matchs par 20+ points et même 5 matchs par 30+ points. Si l’historique groupe du Thunder n’existait pas, on parlerait différemment de la saison des Cavs, qui possèdent l’attaque la plus efficace de la ligue (121 points sur 100 possessions !) et la 8e défense la plus efficace du pays (dans le sillage de Evan Mobley, le Défenseur de l’année).

Une saison régulière de haut vol pour Kenny Atkinson et Cleveland, débutée par 15 victoires de rang, avec aussi deux autres séries à 12+ victoires (dont une à 16…), et à laquelle le désormais « Coach of the Year » n’est forcément pas étranger. C’est également un retour en grâce pour lui, qui avait pris du recul ces dernières années, d’abord comme assistant aux Clippers puis aux Warriors, après une première expérience remarquée comme entraîneur des Nets. Un choix payant au regard de ses résultats et de la façon dont il est apprécié par ses joueurs.