Menés 3-2, les Clippers se retrouvent au pied du « Wall »

Après un Game 4 perdu sur un dunk au buzzer d’Aaron Gordon, les Clippers devaient rebondir lors de cette cinquième manche, mais ce fut tout l’inverse ! Jamal Murray a décidé de couler les Angelinos à coups de tirs à 3-points, mais surtout, les hommes de Tyronn Lue ont, une nouvelle fois, raté leur début de match.

Pour la troisième fois dans cette série, les Clippers ont été dominés dans le premier quart-temps, ce qui a permis à Russell Westbrook et Jamal Murray de se mettre en rythme.

« J’aimerais bien savoir… » soupire Kawhi Leonard quand un journaliste lui demande la cause des débuts de match compliqués de Los Angeles. « Ils ont eu des paniers faciles et des tirs à 3-points ouverts. On doit juste rester dans le match, comprendre ce qu’ils font, les contrer et s’assurer de rester dans la partie. »

Comme dans le Game 4, les Clippers ont aussi connu un trou d’air à la fin du troisième quart-temps où ils ont accumulé jusqu’à 22 points de retard. Cependant, à l’inverse de la quatrième manche, les Clippers n’avaient pas leur public pour les pousser à remonter au score et se donner d’une chance de s’imposer.

Le « Wall » pour sauver les Clippers ?

Justement, ce jeudi, les Californiens retrouveront l’Intuit Dome et son « Wall » pour tenter de rester en vie dans cette série. Dominé, mais pas résigné, Tyronn Lue cherche toutefois des solutions pour permettre à son équipe de trouver un second souffle, et ainsi d’égaliser dans la série.

« On les a écrasés au Game 3, ils ont répondu au Game 4. Maintenant, c’est à nous de faire la même chose. Je ne sais pas quels changements l’on pourrait apporter. Ils ont juste mis leurs tirs. On va rentrer à la maison, l’Intuit Dome va nous encourager et on va s’en sortir », assure Tyronn Lue après la rencontre.

Le plus grand problème des Clippers dans cette série se nommait jusque-là Nikola Jokic. Or, le Serbe a été discret lors de son Game 5 malgré son nouveau triple-double (13 points, 10 rebonds, 12 passes), et c’est Jamal Murray, qui réalisait jusqu’ici une série assez moyenne, qui a mis 43 points pour porter les Nuggets.

Tyronn Lue et son staff ont désormais deux jours pour trouver des solutions afin de sauver leur saison.