Le MVP de la nuit | Jamal Murray a coulé les Clippers

À la mi-temps de ce duel entre Clippers et Nuggets, Jamal Murray avait inscrit 19 points derrière un solide 8/11 au tir, mais les Angelinos avaient seulement huit longueurs de retard (67-59). En seconde période, le meneur se chargera toutefois d’éteindre les espoirs des Californiens.

Après la pause, Jamal Murray inscrit cinq points en deux minutes puis il contre un tir de Kawhi Leonard avant de remettre un nouveau tir à 3-points pour sonner les Clippers. Derrière, les hommes de Tyronn Lue ne se laissent pas abattre et tentent de revenir mais, à chaque fois, ils sont stoppés par un tir à 3-points du Canadien qui en a inscrit huit sur ce Game 5.

« Il a été agressif dès le début du match, il a mis des tirs compliqués. Ce soir, il a été agressif et confiant. C’est le Jamal Murray dont on a besoin« , salue ainsi Russell Westbrook après la rencontre.

En point d’orgue de cette soirée réussie pour Jamal Murray, cette ultime ogive à longue distance depuis le logo de la Ball Arena pour conclure cette magnifique prestation. Denver s’impose assez tranquillement (131-115) derrière les 43 points (17/26 au tir et 8/14 à 3-points), 5 rebonds et 7 passes de son meneur de jeu.

Autant de matchs à 40 points en playoffs qu’en saison régulière

« Comme je l’ai déjà dit, je cherche juste à prendre du plaisir. Tout le monde joue dur. J’ai assuré les arrières de mes coéquipiers et ils ont assuré les miens. C’était un bon match de basket« , témoigne Jamal Murray.

Avec ce coup de chaud à 43 points, Jamal Murray réalise son sixième match à plus de 40 points en playoffs, soit un record de franchise qu’il partage désormais avec Nikola Jokic. Le meneur comptabilise également autant de matchs à 40 points en playoffs qu’il n’en a en saison régulière…

Grâce à cette superbe performance du Canadien, les Nuggets s’offrent en tout cas deux balles de match et auront une première occasion de conclure la série, ce jeudi, à l’Intuit Dome de Los Angeles.

« Le Game 6 est l’un des plus compliqués à remporter », avoue Jamal Murray. « Les Clippers vont se battre pour leur vie devant leur public. On va devoir jouer à fond pendant 48 minutes donc on doit garder cette bonne mentalité, rester en bonne santé et ça devrait être amusant. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.