Jamal Murray (43 points) donne l’avantage aux Nuggets !

Après la victoire à Los Angeles et l’incroyable dunk au buzzer d’Aaron Gordon, les Nuggets allaient-ils avoir le vent dans le dos ? En tout cas, ils entament très bien la partie, avec un Jamal Murray adroit et un Nikola Jokic omniprésent dans le jeu, avec sa lecture. Les Clippers commettent plusieurs erreurs d’inattention et peinent à peser offensivement. L’écart à la fin du premier quart-temps, déjà significatif, est donc logique (35-23).

Et tout va bien sans Nikola Jokic en début de deuxième quart-temps, avec un Russell Westbrook qui frappe deux fois de suite à 3-pts et un Murray toujours aussi diabolique d’adresse, malgré les défenseurs californiens sur son dos. En défendant plus fort et en profitant des espaces laissés pour Kris Dunn, qui marque derrière l’arc, les Clippers laissent passer l’orage et rejoignent les vestiaires toujours derrière mais toujours dans le match (67-59).

Les Nuggets en voulaient plus !

Le souci, c’est que, à l’instar du Game 4, les troupes de Tyronn Lue sont restées dans le vestiaire à la pause. Denver revient avec plus d’agressivité – en volant des ballons, en prenant des rebonds offensifs – et Jamal Murray n’a pas refroidi et continue d’enchaîner les tirs de loin. Là encore, Los Angeles parvient à ne pas trop céder de terrain en retrouvant une défense plus conforme quelques instants. Sauf que Russell Westbrook et Christian Braun concluent le troisième quart-temps avec un tir primé chacun, qui font du mal (99-83).

Les Clippers semblent sonnés, avec un écart de vingt points. Mais, comme dans le dernier match, petit à petit, ils reviennent. Ça défend plus fort et Ivica Zubac pèse près du cercle en attaque. La moitié du chemin est fait à moins de cinq minutes du terme. Murray, encore lui, à mi-distance, puis Aaron Gordon, à 3-pts, éteignent finalement les espoirs de Los Angeles (131-115) et les Nuggets s’imposent logiquement pour mener 3-2 dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le bijou de Jamal Murray. Il ne réalisait pas une grande série jusqu’à maintenant, mais là, il a signé un très grand match. Le champion NBA 2023 a été impressionnant, voire insolent sur certains tirs. Les Clippers l’ont parfois beaucoup gêné, mais rien n’a fonctionné. Le meneur de jeu termine avec 43 points à 17/26 au shoot dont un superbe 8/14 à 3-pts, le tout en perdant seulement un ballon.

– Des Clippers à réaction. Kawhi Leonard et sa bande ont toujours couru après le score, dépassés par l’intensité de leur adversaire. Sans vraiment passer à côté de la rencontre, ils n’ont jamais semblé entrer dedans totalement. La défense a été intermittente et l’attaque en difficulté, avec un James Harden peu inspiré et une maladresse générale à 3-pts. Tyronn Lue et ses joueurs n’étaient pas vraiment au niveau du rendez-vous.

– Balle de break et de match pour les Nuggets. Ce n’est pas un simple cliché, c’est aussi une réalité : à 2-2, le Game 5 est toujours un tournant. Denver a la dynamique de son côté avec deux victoires de suite et cette dernière ne souffre d’aucune contestation. Les champions 2023 doivent maintenant s’envoler vers Los Angeles pour confirmer et conclure. Les Clippers, eux, doivent retrouver leur vrai visage, celui des premières rencontres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.