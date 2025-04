Aaron Gordon sauve les Nuggets sur un incroyable dunk au buzzer !

Comme attendu, après la fessée reçue dans le Game 3, les Nuggets sont très agressifs en début de rencontre. Privés de Russell Westbrook, ils profitent notamment des ballons perdus des Clippers. La salle s’enflamme quand Kawhi Leonard réussit une grosse claquette dunk mais sinon, Denver garde son avance. Nikola Jokic frappe même à 3-pts au buzzer du premier quart-temps (22-27).

Puis, alors que les champions 2023 connaissaient une période de plusieurs minutes sans panier et que Jamal Murray est très maladroit, ils parviennent à passer un 7-0. Et même si c’est dur offensivement pour Los Angeles, la première période se termine sur un début de bagarre générale, mais aussi sur un faible écart, toujours en faveur de Denver (50-48).

Les difficultés se poursuivent pour les Clippers. Kris Dunn est régulièrement ouvert, laissé par la défense des Nuggets, mais il manque souvent la cible. Michael Porter Jr. et Nikola Jokic, eux, font mal à 3-pts. Ainsi, un matelas de plus de dix points s’installe. Puis de quinze points. Enfin de vingt points (65-85). Nikola Jokic, près ou loin du cercle, en marquant ou en passant, fait ce qu’il veut de la défense des Clippers.

Un air-ball transformé en « game winner » !

Totalement dominés, les Californiens offrent une réponse en début de dernier quart-temps, avec un 13-2. La salle devient bouillante mais Jamal Murray, avec cinq points de suite, refroidit les spectateurs. Ce n’est que temporaire car la défense fait le travail puis Norman Powell inscrit deux paniers primés de rang et les Clippers reviennent à un point !

Deux fois de suite, les Clippers arrachent un rebond offensif pour marquer, alors que Denver fait confiance à Jokic pour conclure. Le pivot a la balle de match et se retrouve à prendre un tir très difficile. Aaron Gordon sent le coup puisque le shoot est totalement raté, et il réussit une claquette au buzzer. Les arbitres vérifient, c’est validé, et ça passe : Denver égalise (99-101) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « game winner » d’Aaron Gordon. C’est évidemment ce qui va rester dans les mémoires, voire dans l’histoire. Un panier au buzzer en playoffs, c’est toujours mémorable, mais celui-ci l’est encore plus. Une claquette dunk sur un airball, pour remporter un match, ce n’est pas banal et c’est même une première dans l’histoire des playoffs NBA. Cela rappelle, pour les plus anciens, l’action de Lorenzo Charles en finale NCAA 1983, entre North Carolina State et Houston.

– Les prestations de Nikola Jokic et Jamal Murray. Celle du premier fut énorme, du début à la fin. Le triple MVP avait envie d’imposer sa volonté, de gagner cette rencontre, et cela s’est vu. Il a dominé les débats, jusqu’à la fin, en finissant avec 36 points, 21 rebonds et 8 passes. Pour le second, la soirée fut plus éprouvante. Le meneur de jeu a en effet été terriblement maladroit. Puis, dans le « money time », il a retrouvé un peu d’adresse, au bon moment, pour permettre à ses coéquipiers de résister encore un peu au retour des Clippers. Avec ses 13 points à 5/17 au shoot, Jamal Murray n’a pas été le héros, mais ses points en dernier acte ont eu leur importance pour les Nuggets.

– Le comeback inachevé des Clippers. Dominées en seconde période, les troupes de Tyronn Lue avaient entamé puis réussi un énorme comeback en dernier acte. Ils ont remonté 22 points de retard. Ils sont parvenus à mettre Nikola Jokic en difficulté sur sa dernière tentative, sauf qu’ils ont oublié de bloquer Aaron Gordon à l’opposée… Quelle importance cette victoire et cette action auront-elles sur la suite de la série ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.