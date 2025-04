Les Clippers essaient de se relever de cette défaite au buzzer…

Après quatre matchs, les Clippers et les Nuggets sont à égalité dans leur série (2-2), et c’est finalement assez logique puisque les deux formations avaient terminé la saison régulière avec le même bilan (50v-32).

Sauf que dans les faits, les Clippers pourraient très bien mener 3-1, voire être qualifiés, si Russell Westbrook lors du Game 1 et Aaron Gordon lors du Game 4 n’avaient pas été décisifs.

Si en tennis, le 7e jeu est décisif, en playoffs, il s’agit de la 5e manche. Pour preuve, lorsqu’il y a 2-2, 81% des équipes qui remportent le Game 5 finissent par gagner la série. C’est dire à quel point ce Game 5 est important.

Après l’issue malheureuse du Game 4, les Angelinos vont devoir relever la tête pour aller dans le Colorado et tenter de reprendre l’avantage. « On doit avancer, il y a 2-2 », confiait Nicolas Batum après le Game 4. « Maintenant, on retourne à Denver. Nous avons déjà remporté un match, et presque deux chez eux. On doit se regrouper et avancer. Nous avons toujours une chance de remporter la série. »

Et à écouter Norman Powell, cela devrait être encore musclé. « C’est exactement ce que nous voulons, » assure-t-il à propos de l’ambiance électrique. « Aucune équipe n’est prête à céder le moindre centimètre, aucune équipe ne veut reculer. Donc, ça va devenir tendu. On va se battre. On a des gars qui aiment ça. On a déjà vécu toutes sortes de séries au cours de notre carrière. Donc, ce n’est rien que nous n’ayons déjà affronté ou vu auparavant. »

Quelles solutions contre Nikola Jokic ?

Pour reprendre la main, et donc l’avantage du terrain, les Clippers devront mieux défendre sur Nikola Jokic. Dans la continuité de son incroyable saison régulière, le Serbe tourne en triple-double de moyenne sur cette série face aux Clippers (28.5 points, 13.5 rebonds, 10.8 passes). Ivica Zubac est envoyé en première ligne sur le Serbe, mais malgré ses excellentes qualités défensives, le Croate a bien du mal à arrêter le MVP en titre.

Cependant, le pivot des Clippers ne baisse pas la tête. « Il faut pas être découragé en regardant les stats des autres joueurs ou si vous êtes menés de 20 points », explique-t-il. « Il faut juste chercher à gagner. »

Tyronn Lue cherche toujours des moyens pour contenir le Serbe et il pourrait modifier ses rotations pour la cinquième manche. Lors de la dernière rencontre, l’entraîneur de Los Angeles avait été pointé du doigt parce qu’il avait laissé James Harden, Norman Powell et Bogdan Bogdanovic sur le terrain lors de l’ultime possession, alors que ce ne sont pas d’excellents défenseurs.

« Si le tir de Nikola Jokic touche l’arceau, c’est une situation différente », se défend Tyronn Lue. « Il a fait un airball, un parfait airball. »

Pour le coach des Clippers, le cinq présent sur le terrain avait montré de belles choses défensivement durant le quatrième quart-temps, et il a préféré leur faire confiance jusqu’au bout. À un airball près, il avait raison…