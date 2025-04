Ausar Thompson, l’arme anti-Brunson des Pistons

Les jeunes Pistons apprennent vite, et on a eu la preuve cette nuit avec cette gestion maîtrisée des derniers instants du Game 5, et la victoire finale au Madison Square Garden.

Les Knicks étaient parvenus à revenir à un point à 27 secondes de la fin, mais cette fois, les coéquipiers d’Ausar Thompson ont tenu bon, dans une atmosphère des plus hostiles. Justement, le jumeau d’Amen a été le MVP de sa formation, par son opportunisme en attaque, et surtout sa défense.

Jalen Brunson doit trouver la solution

C’est lui qui s’est occupé de Jalen Brunson, et le meneur des Knicks a été en grande difficulté : 16 points à 4 sur 16 aux tirs ! « Tout a commencé par la défense d’Ausar. C’est un défenseur phénoménal ! » lâche JB Bickerstaff. « Mentalement, il n’y a pas beaucoup de gens capables de réussir un ‘stop’ comme lui. Vous vous souvenez du début de la série ? Il s’était fait avoir dans leur camp parce qu’il mettait trop de pression. Maintenant, on le voit reculer un peu, il ne se fait plus prendre aussi facilement. »

Avec Cade Cunningham, Ausar Thompson forme un duo de grande taille, avec de l’envergure et de la mobilité, et JB Bickerstaff a changé son fusil d’épaule. Dans le Game 4, il avait préféré placer Dennis Schroder sur Jalen Brunson, et le meneur des Knicks avait pris le dessus dans le « money time ».

« C’est un excellent défenseur, et il est capable de faire plein de choses » reconnaît Jalen Brunson à propos d’Ausar Thompson. « Mais moi, à titre personnel, et nous collectivement, on doit trouver un moyen de contrer ça. »

La découverte d’un basket plus physique

Après la rencontre, qu’il termine avec 22 points en 29 minutes, Ausar Thompson a eu les honneurs du point presse, et il a évoqué sa recette face à Jalen Brunson. « Être agressif, mais aussi intelligent » répond-il. « Avoir conscience de la position dans laquelle je me trouve et ne pas le laisser en profiter. Je pense que ça m’a beaucoup aidé. »

Et globalement, que retient-il de ses premiers playoffs ?

« C’est super physique. Des fautes qui sont normalement sifflées ne le sont pas. Et franchement, j’adore ça… sauf quand c’est moi qui prends la faute. Là, j’aime moins. Mais bon, ça fait partie du jeu et je dois m’adapter. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 23 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.