Victorieux au Garden, les Pistons sont toujours en vie !

On savait que l’une des principales qualités de cette équipe des Pistons était la force de caractère, on en a eu une nouvelle démonstration cette nuit dans le Game 5.

Deux jours après leur désillusion à domicile en toute fin de match (93-94), les hommes de JB Bickerstaff ont su livrer un match à la hauteur de l’événement afin de rester en vie et même mieux, de relancer complètement la série ! Aux côtés d’Ausar Thompson, Tobias Harris et Jalen Duren, Cade Cunningham aura été prépondérant dans la fin de match avec ses 24 points dont 20 inscrits après la pause, 8 rebonds et 8 passes décisives.

Les Knicks ont bien essayé de prendre le meilleur en première mi-temps mais ils sont tombés sur une équipe de Detroit en mission, à l’image des deux flèches à 3-points de Malik Beasley en premier quart-temps (14-20), des trois paniers de suite de Tobias Harris puis des trois dunks de l’intenable Ausar Thompson. Avec un OG Anunoby dans le coup, le tandem Brunson-Towns a repris les commandes avant la pause (50-49), avant que les Knicks ne commencent à nouveau à céder du terrain.

Coup pour coup

Il y a notamment eu un 8-0 alimenté par Tim Hardaway Jr à 3-points, le 2+1 de Cade Cunningham et le nouveau dunk d’Ausar Thompson (53-59), puis un 9-2 marqué par une nouvelle envolée d’Ausar Thompson sur un lob de Cade Cunningham (59-69). Le 3-points de Jalen Brunson, le panier d’OG Anunoby et le alley-oop conclu par Mitchell Robinson n’ont fait que retarder l’échéance (72-73).

Les deux équipes sont longtemps restées au coude à coude, à se rendre coup pour coup comme lorsque KAT a répondu au 3-points de Cade Cunningham pour égaliser à 95-95. Puis dans le sprint final, les deux dunks de Jalen Duren et le floater de Cade Cunningham ont fini par faire la différence (95-101).

Si le contre de KAT, les deux paniers de suite de Mikal Bridges et le 3-points d’OG Anunoby ont eu le mérite de relancer le suspense (103-104), Detroit n’a pas lâché prise et a su rester solide jusqu’au bout, avec deux lancers précieux signés Cade Cunningham, et des dernières secondes maîtrisées pour aboutir à un précieux succès, 106 à 103 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La force de caractère des Pistons. Sonnés et frustrés par la fin du Game 4, les joueurs du Michigan ont réussi à unir leurs forces pour livrer un match proche de la perfection dans un environnement hostile comme le Madison Square Garden, avec l’élimination en cas de défaite. Les lieutenants ont parfaitement joué leur rôle et les leaders ont été au rendez-vous, Cade Cunningham en premier lieu avec ses 20 points inscrits en deuxième mi-temps et ses deux lancers qui ont permis aux siens d’assurer la victoire.

– Un Ausar Thompson retrouvé. Pour sa première série de playoffs, il avait plutôt été à la peine jusqu’à ce Game 5 réussi. Même s’il a laissé 6 lancer-francs en route, le sophomore des Pistons a montré l’exemple dans l’intensité avec ses 22 points, presque tous inscrits près du cercle et ses deux contres.

– Jalen Brunson refroidi. Héroïque dans le match précédent entre son retour de blessure et ses 15 points passés dans le dernier acte, le meneur new-yorkais n’a pas connu la même réussite. Pire, il a livré son plus mauvais match en playoffs depuis qu’il est à New York avec un triste 4/16 au tir pour finir à 16 points sans oublier ses quatre ballons perdus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.