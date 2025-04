Le réveil bienvenu du « vétéran » Brandin Podziemski

« Un excellent choix de Draft de la part de Mike ! », sourit Draymond Green, en parlant de la décision de son GM, Mike Dunleavy Jr, de sélectionner Brandin Podziemski en 2023. « Il était quoi, 14e choix ? », interroge l’ailier fort en manquant la cible de cinq places (19e choix).

Dans ce Game 4 face aux Rockets, l’arrière des Warriors a eu une nouvelle occasion de montrer qu’il avait tout de la bonne pioche.

Plutôt emprunté sur ses trois premières sorties dans la série (8 points à seulement 30% aux tirs dont 25% de loin), il a parfaitement réagi en signant un match à 26 points (9/18 aux tirs dont 6/11 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes. Son record en playoffs donc, puisqu’il s’agit de sa première série en carrière.

« Brandin est un joueur de grande classe. Un gars dans sa 2e année qui joue comme s’il était dans sa 10e année. Il a tellement de sang-froid et de confiance. Il a clairement été un élément central », salue Steve Kerr, déjà séduit par le potentiel aperçu lors de sa saison rookie : « On s’attendait pleinement à ce qu’il retrouve son niveau. Mais l’arrivée de Jimmy a été énorme pour lui. »

MVP de la soirée, Jimmy Butler permet au joueur de 22 ans de se faire un peu plus oublier des défenses adverses.

« Le truc avec Brandin, c’est qu’il est à son meilleur quand il joue en tant que créateur secondaire », juge son coach. En combinant la présence de l’ancien leader du Heat à celle du meilleur shooteur de tous les temps, Stephen Curry, le gaucher a tout le loisir de profiter d’espaces.

Alperen Sengun en défense sur lui

Sur ce match-ci, il n’a pas eu le sentiment de changer son approche. « La seule fois où ça change, c’est quand Steph est vraiment inarrêtable. Mais hormis ça, j’essaie de rester agressif et de pousser les équipes adverses à devoir me défendre. Vous avez vu dans le premier quart-temps et au début du troisième, ils ont mis (Alperen) Sengun sur moi, ce que j’ai trouvé un peu bizarre », qualifie Brandin Podziemski.

Il n’a donc pas tremblé pour sanctionner le « tall ball » utilisé par les Texans. « Je pense être fait pour ça. Les bons joueurs dans cette ligue, ils veulent ces moments-là et ils ne reculent pas devant ça. Les deux tirs à 3-points que j’ai manqués à la fin, je les prendrais tout le temps. Je sais ce que j’ai investi là-dedans quand personne ne regarde. C’est comme ça que tu génères de la confiance. Tu répètes beaucoup pour te le prouver. Rien qu’avec ça, pourquoi douter de soi-même ? », affiche-t-il.

Draymond Green voit dans cette attitude le « cœur » d’un joueur qui s’exprime, ainsi que la preuve d’une « confiance irrationnelle ». « C’est quelque chose que j’aurais aimé avoir », jalouse presque l’intérieur pour finir.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 64 27 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.