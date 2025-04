Le départ de Taylor Jenkins, trois semaines avant le début du « play-in » et des playoffs, n’a pas provoqué l’électrochoc attendu. La saison des Grizzlies, vraiment pas comme les autres, est donc terminée, même si Ja Morant peut penser qu’il aurait pu renverser Oklahoma City. Pour Zach Kleiman, un sentiment domine.

« C’est une saison décevante. 48 victoires, c’est bien pour être huitième de la conférence Ouest, mais en quoi est-ce important ? Ce n’est pas assez », juge le GM des Grizzlies face à la gifle reçue face au Thunder. « Je ne pense pas qu’on puisse regarder cette série et cette saison et se dire qu’on n’est pas loin. Non, on est loin. Il y a du pain sur la planche. »

Il y a deux dossiers à gérer. Le premier : le coach. Tuomas Iisalo va-t-il rester sur le banc ? « Je n’ai encore pris aucune décision sur le staff pour l’instant », répond Zach Kleiman.

Une équipe trop jeune ?

Le second, c’est le groupe. Les Grizzlies peuvent-ils viser les sommets avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane ? « Au plus fort de ce que ce groupe a fait, il est performant et il y a des choses à retenir. Ces joueurs entrent dans leurs meilleures années. Chacun d’entre eux a fait des pas importants dans la bonne direction », estime le dirigeant.

Néanmoins, Zach Kleiman assume que des erreurs ont été faites. Déjà, il juge que les Grizzlies possèdent un jeune groupe, avec des rookies comme Zach Edey et Jaylen Wells qui ont pris de la place cette saison.

Ce qui n’était pas forcément la volonté de la franchise. « On n’a pas essayé de rajeunir l’équipe », dit-il, ayant tenté un pari (finalement raté) avec Marcus Smart en 2023, à défaut d’avoir signé Draymond Green, qui fut très proche de rejoindre Memphis plutôt que de prolonger à Golden State.

De plus, ne pas conserver Jake LaRavia avant le début de saison, donc le pousser vers la sortie en 2025 et ainsi décider de le transférer en février dernier pour ne pas le perdre sans contrepartie, fut une « erreur » déclare le GM. « Je pense qu’il aurait pu aider en fin de saison », conclut-il.