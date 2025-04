C’est le genre de déclarations qui restent. En décembre 2022, Ja Morant expliquait « qu’aucune équipe de l’Ouest ne lui faisait peur ». Depuis, le meneur a surtout fait l’actualité par ses suspensions et ses blessures, alors que les Grizzlies ont été éliminés deux fois au premier tour, ratant même les playoffs l’an passé.

Cette fois, au moment de faire le bilan d’une drôle de campagne, le meneur de jeu a expliqué qu’il avait « totalement compris » le Thunder et que les deux équipes seraient à égalité sans sa blessure…

« Ma blessure lors du Game 3, et le fait de ne pas pouvoir jouer, c’était frustrant parce que cette victoire aurait rendu les choses totalement différentes. J’ai le sentiment qu’on serait sur le chemin d’Oklahoma City, avec la série à égalité à deux victoires partout » a-t-il ainsi détaillé.

Rétrospectivement, avec le « sweep » et le fait que Ja Morant a perdu les six derniers matchs qu’il a disputés face à Oklahoma City, la déclaration interroge. Mais il faut se rappeler qu’au moment où Lu Dort l’a fauché lors du Game 3, les Grizzlies donnaient une leçon au Thunder (67-40), avant de s’effondrer (et de perdre) suite à sa blessure.

Pas envie de se mêler des choix sportifs du club

Ja Morant avait-il « totalement compris » le Thunder, au point de créer l’upset ? On ne le saura jamais, mais l’intéressé assure que cette blessure, comme toutes les autres cette saison, sont la faute à pas de chance.

« J’ai le sentiment que toutes les blessures que j’ai subies cette saison échappaient à mon contrôle. Il n’y en avait aucune qui était de mon fait. On m’a lancé une balle sur la cheville, j’ai atterri sur le pied de quelqu’un, on m’a déséquilibré deux fois dans les airs. On ne peut pas se préparer pour ça. En dehors de ces blessures, je trouve que j’ai connu l’une de mes meilleures campagnes sur le plan de la santé. Pas de problèmes de dos, pas de problèmes de genoux. Ça, ce sont des choses que je peux contrôler » assure-t-il.

Quant à son futur et celui des Grizzlies, il laisse ça au GM de la franchise, Zach Kleiman.

« Mon boulot, c’est de jouer au basket » conclut-il sur le sujet. « J’essaie de rester en dehors de ces conversations autant que possible. Je continue de laisser les responsables, tout en haut, s’en occuper. J’ai l’impression que si je m’en mêle, il y a beaucoup plus de choses qui me reviennent dessus. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.