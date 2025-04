Humiliés et balayés, le Heat reste sans voix

Après deux matchs déjà compliqués à Cleveland, le Heat revenait en Floride pour espérer arracher un match dans cette série, mais rien ne s’est passé comme prévu. La troupe d’Erik Spoelstra a encaissé deux défaites consécutives dont un dernier revers historique de 55 points (138-83) pour être balayé sèchement par les Cavaliers. Sur les deux matches à Miami, le différentiel est de +92 pour Cleveland. C’est du jamais vu !

Face à cette fin de saison assez chaotique, les joueurs de Miami ont semblé sonnés en conférence de presse. « Nous avons perdu« , analyse sèchement Bam Adebayo alors qu’on l’interroge sur l’ambiance dans le vestiaire. Un journaliste ne se satisfait pas de cette courte réponse, et il lui demande d’aller plus loin.

Une humiliation pour mieux rebondir ?

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais on s’est battus jusqu’au bout. On aurait pu lâcher prise après la série de dix défaites, mais tout le monde, les joueurs, le staff et les dirigeants se sont accrochés » enchaîne l’intérieur. « On parle d’une équipe classée 10e qui est allée en playoffs, et c’est déjà une victoire en soi. Mais tout ça doit nous servir de carburant pour l’intersaison. On a du temps pour réfléchir à ce qui s’est passé aujourd’hui et se souvenir de ce que ça fait. Et on revient l’année prochaine, et on voit ce qui se passe. »

De son côté, Tyler Herro a été plus loquace : « On ne s’attendait pas à ça en quittant Cleveland. Ce furent deux matchs très compliqués et nous n’avons aucune excuse. C’est humiliant, mais cela montre que nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Une fin de saison encore plus cruelle lorsque l’on sait que le Heat avait dû remporter deux matchs à l’extérieur lors du « play-in » pour obtenir son ticket pour les playoffs.

Si Miami était loin d’être favori face aux Cavaliers, les Floridiens arrivaient sur une belle dynamique et avaient l’espoir de montrer un meilleur visage que celui aperçu lors des deux dernières rencontres.

« Durant nos derniers entraînements, rien n’indiquait que nos deux derniers matchs allaient ressembler à cela », décrypte Erik Spoelstra. « Je vais passer l’été à analyser tout ça parce que je n’aurais pas pu prédire une telle issue. Je pouvais m’attendre aux deux défaites, mais pas à perdre comme ça. »

De grands changements à venir cet été ?

Justement, en parlant de l’été, celui à venir pourrait être le début d’un nouveau cycle pour Miami qui vient de traverser une saison compliquée animée, durant de nombreux mois, par le transfert de Jimmy Butler.

« Il va y avoir beaucoup de changements cet été » indique Bam Adebayo. « Je sais comment le gars aux cheveux gominés [Pat Riley] travaille. Préparez-vous à ça. »

Le Heat va devoir se relever de ce cuisant revers pour revenir meilleur la saison prochaine avec des ambitions nouvelles, mais la direction a-t-elle la souplesse de changer à nouveau l’effectif ? Réponse le soir de la Draft puis lors de la « free agency ».