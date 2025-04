Stephen Curry remporte le trophée 2025 du meilleur coéquipier

Ils étaient 12 pré-sélectionnés pour succéder à Mike Conley pour le trophée du meilleur coéquipier, et c’est Stephen Curry qui décroche son premier Twyman-Stokes Teammate of the Year Award. C’est le deuxième trophée pour Golden State, après le « Hustle Award » remporté par Draymond Green. La NBA rappelle que le meneur des Warriors est considéré comme le meilleur coéquipier, « en raison de son altruisme dans le jeu, de son leadership sur et en dehors du terrain en tant que mentor et modèle pour les autres joueurs NBA, ainsi que de son engagement et de son dévouement envers son équipe. »

Curry s’impose d’une courte tête devant Steven Adams, avec 1 257 points, contre 1 237 pour l’intérieur des Rockets. Derrière ce duo, on trouve Jalen Brunson, DeAndre Jordan et Nicolas Batum, qui récupère une belle 5e place. Ce sont les dirigeants NBA qui votent parmi 12 joueurs, deux par division.

Le trophée Twyman-Stokes est décerné depuis 2013, en hommage à l’amitié entre Jack Twyman et Maurice Stokes. A la fin des années 50, Jack Twyman était devenu le tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, paralysé après avoir reçu un choc à la tête en plein match.

Palmarès complet du trophée Twyman-Stokes

2013 : Chauncey Billups (LA Clippers)

2014 : Shane Battier (Miami)

2015 : Tim Duncan (San Antonio)

2016 : Vince Carter (Memphis)

2017 : Dirk Nowitzki (Dallas)

2018 : Jamal Crawford (Minnesota)

2019 : Mike Conley (Memphis)

2020 : Jrue Holiday (New Orleans)

2021 : Damian Lillard (Portland)

2022 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2023 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2024 : Mike Conley (Minnesota)

2025 : Stephen Curry (Golden State)