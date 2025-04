Draymond Green se console avec le trophée de la combativité

Au lendemain de sa « défaite » face à Evan Mobley pour le titre de « Defensive Player of the Year 2025 », Draymond Green repart malgré tout avec un trophée cette saison, puisque la NBA a annoncé qu’il décrochait le « Hustle Award 2025 », qui récompense depuis 2017 le joueur considéré comme « le plus combatif » de la ligue.

Selon le communiqué, ce prix est décerné à « celui dont l’impact ne se voit pas dans la feuille de stats » et il est remis sur la base des statistiques avancées. Pêle-mêle : les passages en force provoqués, les ballons déviés, les écrans qui mènent à des paniers, les tirs contestés à 2-points et à 3-points, les ballons perdus récupérés en attaque et en défense, ainsi que les « box outs » offensifs et défensifs.

Guerschon Yabusele termine dans le Top 5

À ce petit jeu-là, Draymond Green est celui qui s’est le plus démarqué cette saison, car il figure dans le Top 5 de cinq de ces neufs catégories, en plus d’être le premier de l’histoire à apparaître dans le Top 40 de toutes. L’ailier-fort de Golden State n’est d’ailleurs que le deuxième joueur à réussir le doublé « Defensive Player of the Year – Hustle Award », après Marcus Smart.

Le reste du Top 5 de ce scrutin est composé, dans l’ordre, de Cason Wallace (Thunder), du Français Guerschon Yabusele (Sixers), de Luguentz Dort (Thunder) et de Dyson Daniels (Hawks). Au total, 143 joueurs étaient en lice pour remporter le titre du « plus combatif » de la ligue.

Palmarès du « Hustle Award »

2017 : Patrick Beverley

2018 : Amir Johnson

2019 : Marcus Smart

2020 : Montrezl Harrell

2021 : Thaddeus Young

2022 : Marcus Smart

2023 : Marcus Smart

2024 : Alex Caruso

2025 : Draymond Green

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.